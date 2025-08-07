OGM’den "yüksek yangın riski" uyarısı
Orman Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığını duyurdu. Yurttaşlara açık alanda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve olası yangın durumlarında 112’yi aramaları çağrısı yapıldı.
Kaynak: ANKA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu bildirerek, yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.
OGM'nin sosyal medya hesabından "Yüksek yangın riski uyarısı" başlığıyla yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım” ifadeleri kullanıldı.