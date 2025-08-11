OGM’den yüksek yangın riski uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiği uyarısında bulunuldu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda yangın riski yüksek günler yaşandığına dikkati çekilerek, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini ifade etti. Paylaşımda şu uyarılara yer verildi:

"Bu dönemde lütfen; anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya cam ve çöp bırakmayın.

Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan!"