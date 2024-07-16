Öğrenci 41 şehirde okumak istemiyor

Haber Merkezi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) 2024 yılı “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” raporu, öğrencilerin okumaktan memnun olmadığı şehirlere ayna tuttu. Maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin dışarıda tutulduğu rapora göre, öğrenciler Doğu Karadeniz ile Güneydoğu bölgelerindeki illerde öğretim görmekten memnun değil. Raporda, ulaşım imkânları, güvende hissetme, halkın tutumu, gezi, sosyal, kültürel etkinlikler ile sağlık sorunlarının çözümü gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler öğrenim gördükleri sadece 24 şehirden memnunken buna karşın 41 şehir, öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olmayıp öğrencilerin bu şehirden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliği söz konusu. Raporda, öğrencilerin memnuniyetsizliğini gideremeyen şehirler Düzce, Karabük, Konya ve Sivas olurken Rize, Çorum, Uşak ve Afyonkarahisar ise “memnuniyetsizliğin çok yüksek olduğu şehirler” olarak belirtildi.

Listenin son beş sırasında ise Bayburt, Bingöl, Şırnak, Hakkâri ve Muş yer aldı. Aynı zamanda, Eskişehir, Mersin ve Ankara’nın öğrenci şehri olduğu aktarılan rapora göre Çanakkale, Muğla, Manisa, Denizli, Aydın ve İzmir’de üst sıralarda yer aldı. 2023’e göre memnuniyet oranı en fazla Mersin’de artarken, Antalya’da ise memnuniyet oranı en fazla düşen kentler arasında yer aldı.