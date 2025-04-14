Öğrenci ailelerine polis tacizi

Ebrar ÖZDEMİR

Akademik boykot kapsamında derslere girmeyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin aileleri İstanbul Emniyeti’nden aranarak, “Derslere katılım sağlamadıklarının farkındayız. Çocuğunuz dikkatli olsun, yaptırımlarla karşılaşabilir” sözleriyle karşılaştı.

SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencisi, annesine söylenenleri “Oğlunuz boykot yaptığı gerekçesiyle radarımıza girdi. Kapıları zorla kapatıp insanları derse almıyorlarmış. Tutumları anayasaya aykırı, diğer öğrencilerin bireysel özgürlüklerini kısıtlıyorlar” diye aktardı.

“İddiaları düpedüz yalan. Sadece irademi kullanarak derslerime girmedim" diyen öğrenci, "Bunun nesi anayasanın hangi maddesine aykırıymış? Tutsak edilen arkadaşlarımızın fotoğraflarını sıralara, panolara astık. Hükümetin kuşatma politikalarına karşı direniş faaliyetlerimiz bundan ibarettir. Anayasadan, kanundan bahsediyorlar; boykota destek verenlerin isimlerinin bölüm WhatsApp gruplarından sızdırıldığını düşünüyorum. Yapılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun mu? Okuldan birçok arkadaşımın aileleri de benzer şekilde rahatsız edilmiş ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci ise sıra arkadaşının anlattıklarını: “Cuma günü annemi aradılar. ‘Kızınız derslerine katılmıyor. Bunu biliyoruz. Onu uyarın, dikkatli olsun’ dediler. Bizi korkutup sindirmeye çalışıyorlar” cümleleriyle doğruladı. Gayrimenkul danışmanı bir baba da emniyetin aramasını doğrulayarak, kendisine “Süregelen protestolardan ötürü derslere girmelerini engelleyen, marjinal öğrenci grupları olabilir. Bu kışkırtmalara hiçbir şekilde aldırış etmesin. Kendisi hakkında bir şikâyet yok ama tedbirli davransın” sözlerinin söylendiğini iletti.