Öğrenci bütçesine destek

Buca Belediyesi’nin uygun fiyatlı tesisleri ilçedeki üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırıyor. Özellikle ailelerinden ayrı şehirde öğrenim gördükleri için büyük bir maddi yükün altında kalan öğrenciler, belediyenin sunduğu olanaklar sayesinde bir nebze de olsa nefes alabiliyor.

Öğrenciler öncelikle “Askıda Yemek” uygulaması ile ücretsiz de yemek yiyebilecekleri Kent Lokantalarını tercih ederken Üzüm Cafe, Göksu Kafe, Bucafe 1928, mobil 1923 Buca Kafe de uğrak noktaları arasında yer alıyor. Öğrenciler, bu kafelerde kahve çeşitleri için 50 ila 80 lira, Bucafe 1928’de tatlı ve hamur işleri için yalnızca 50 lira ödüyor.

Öte yandan Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında hizmet veren Üzüm Cafe’nin tost, hamburger, pizza, mantı, makarna ve tatlı çeşitlerinden oluşan zengin menüsünden oldukça uygun fiyatlarla faydalanabiliyorlar. Bir öğrenci yalnızca 200 lira ile Buca’da bir gününü dolu dolu geçirebiliyor.

Üzüm Cafe’den 80 liraya aldığı soğuk latte ile güne başlangıç yapıp ardından Askıda Yemek uygulaması ile hiç ücret ödemeden öğlen yemeğini yiyebiliyor. Bucafe 1928’de aldığı 50 liralık bir tatlıyı yerken biraz dinlenip arkadaşları ile sosyalleşebiliyor. Çınarlar Buluşma Noktası’nda bulunan mobil 1923 Buca Kafe’de Türk kahvesini yalnızca 25 liraya sevdikleriyle sohbet ederek yudumlayabiliyor.