Öğrenci çok ama okul yok

Ebru ÇELİK

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Bingöl’de, birçok konut ağır hasar aldı. Hasar alan yapılar arasında 34 adet ilkokul ve ortaokul yer aldı. Ancak bazı illerde ve köylerde yıkılan okulların yerine yenileri yapılmadı. Veliler, çocuklarını Bingöl Karlıova Merkez’de bulunan okullara ya da geçici süreliğine okul yerine kullanılan öğretmenler lojmanına göndermek zorunda kaldı. Bingöl'ün engebeli yolları ve ağır geçen kış ayları sebebiyle veliler, çocuklarını uzak bölgelerde bulunan okullara göndermek konusunda endişeli.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre Bingöl’de yaklaşık 500’ü aşkın öğretmen açığının bulunduğunu ve özellikle Karlıova ilçesindeki öğretmen eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

SUNULAN GEREKÇE TASARRUF TEDBİRİ

Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı Murat Korlaelçi, velilerin bölgedeki sorunları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiğini ancak bir yıl geçmesine rağmen yıkılmış olan okullar ve öğretmen açığıyla ilgili bir geri dönüş alamadıklarını aktardı. Korlaelçi, “Bingöl’de depremden sonra 34 okul yıkıldı, 30 okul daha yapım aşamasına dahi geçemedi. Karlıova merkezde ikili eğitime, köylerde ise taşımalı eğitime geçildi. Velilere yaşanan tüm sorunlara gerekçe olarak tasarruf tedbiri sunuldu. Veliler bizi arayarak okullarda derse girecek öğretmen olmadığından, bazı derslerin boş geçtiğinden yakındı. Araştırdığımızda Bingöl’de öğretmen kadro sayısı 4 bin 293 gözüküyor ancak eğitim veren 3 bin 744 öğretmen bulunuyor” dedi.

Öğretmen sorununu sosyal medya üzerinden eleştirmesi üzerine Bakanlık Kitap Komisyonu’ndaki görevinden alındığını belirten Korlaelçi, “Karlıova ve Alaklı ilçelerimizde öğretmen açığı ve eğitimdeki sorunlar giderek artıyor. Sadece veliler değil, eğitim sendikaları, öğretmenler odası da bu duruma susmayı tercih ediyor. Ben siyasi baskılardan dolayı bu duruma tepki göstermekten çekiniyorlar” diye konuştu.

YÜZLERCE ÇOCUĞA 4 ÖĞRETMEN DÜŞÜYOR

Bingöl Karlıova ilçesi Yiğitler Köyü Muhtarı Fetullah Altın, Karlıova Yiğitler İlkokulu’nun depremin ardından yıkıldığını ancak geçen sürede okulun yapımlıyla alakalı hiçbir eğilim olmadığını belirtti. Altın şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl köyümüze okul yapılacağını ve en az okulun yarısının bu yıl içerisinde tamamlanacağına dair söz vermişti. Ancak temeli dahi atılmadı. İlkokula giden çocuklar öğretmen lojmanında, ortaöğretim gören çocuklar ise Karlıova merkezine gidiyor. Bulunduğumuz bölgenin yolları fazlasıyla sorunlu, merkez ise uzak. Veliler küçük çocuklarını uzağa göndermek istemiyor ancak bu durum ile ilgilenen bir yetkili bulunmuyor. Lojmanda 117 öğrenciye yalnızca 4 öğretmen eğitim veriyor. 3 derse 1 öğretmen giriyor.”