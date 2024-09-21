Öğrenci 'darp edildim' dedi, aile şikayetçi oldu



Kozan ilçesinde bir meslek lisesinde okuyan 10. sınıf öğrencisi A.E.C. (15), Ali Ata Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalıyordu. İddiaya göre, geçtiğimiz gün etüde girmeden arayan ağabeyi ile görüşmek üzere telefonu ile uğraşırken yurdun nöbetçi öğretmeni Osman B. tarafından uyarıldı, ardından darp edildi. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan ve ayak parmağı yaralanan öğrenci, ailesi ile birlikte polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmeniyle yaşadıklarını aktaran A.E.C. (15), "Etüt başlamak üzereyken ağabeyim aradı, para yollayacaktı. Telefonu kapattıktan sonra hoca geldi, telefonu istedi, ben de verdim. Ben de arkadaşım telefonda oyun oynuyordu onu söyledim öğretmene. Hoca gitti üzerine aradı bulamadı. ’Telefonu cebinde’ dedim. Buldu ama telefonu almadı. Telefonu çocuktan almayınca bana doğru geldi, ‘Sen nasıl bana emir verirsin?’ diyerek öğretmenin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Anne Ayşe C. de, "Çocuğum hatalıysa bize söylesinler, ceza versinler ama bu derece bir şiddet kabul edilemez” dedi.

Baba Mehmet C. de, oğlunun okuması için Kozan’a gönderdiklerini ve yurtta kaldığını belirterek, "Hatası varsa beni arayabilirlerdi. Ben buna çözüm bulurdum. Bu şekilde darp etmeye gerek yoktu" diye konuştu.

Öte yandan okul ve yurt yönetimi tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.