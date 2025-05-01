Öğrenci kortejinde birleşelim

HABER MERKEZİ

Saray rejiminin 19 Mart darbesine karşı direnişin en önünde yer alan, İstanbul Üniversitesi’nde yıktıkları barikatla mücadelenin fitilini ateşleyen geniş gençlik kesimleri, 1 Mayıs Meydanlarında da mücadeleyi büyütecek.

Rejimin yarattığı derinleşen ekonomik krize, hukukun tasfiyesine, geleceksizliğe, kindar ve dindar nesil projelerine ve hakların gasplarına karşı bir araya gelen gençler, 1 Mayıs’ta birleşik mücadele çağrısıyla alanlarda olacak. Barınma sorunundan işsizliğe, geleceksizlikten eşitsizliğe yaşanan sorunlarının kaynağının Saray rejimi olduğunu vurgulayan gençler “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını bu 1 Mayıs’ta alanlarda haykıracak.

Rejime karşı birleşik mücadelenin önemine vurgu yapan gençlik kesimleri 1 Mayıs alanlarına ise üniversite kortejlerinde çıkacak. Gençler, İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Kolej Meydanı, İzmir’de Gündoğdu, Eskişehir’de Odunpazarı gibi birçok merkezde buluşacak. 19 Mart’tan bu yana üniversitelerinde Akademik Boykotta, üniversite forumlarında, sokak eylemlerinde rejime karşı bir araya gelen gençler, geleceksizliğe ve yoksulluğa karşı demokratik, bilimsel, laik ve eşit eğitim taleplerini de alanlara taşıyacak. Gençlik örgütlerinden ve üniversite ÖTK’larından yapılan açıklamalarda da tek adama karşı birleşik mücadelenin önemine vurgu yapılarak üniversite kortejlerine çağrılar yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Tüm sıra arkadaşlarımıza çağrımız gelin 1 Mayıs’ta birlikte yürüyelim! Gelin 1 Mayıs alanlarını taleplerimizle dolduralım! Gelin mücadeleyi birlikte büyütelim” ifadeleri yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversite öğrencileri de öğrenci korteji çağrısı yaparken İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptığı açıklamada, “Mücadelemiz de ortak olmalı” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “1 Mayıs’ta emekçilerle birlikte yürüyeceğimizi duyuruyoruz: biz öğrenciler ve emekçiler kayyum rejimi altında ortak sorunlardan muzdaribiz, bu yüzden mücadelemiz de ortak olmalı! Bizler MESEM’lerde sermayenin kar hırsına terk ediliyor, güvencesiz koşullarda iş cinayetlerinin kurbanı oluyor, İŞKUR protokolleriyle okurken çalışmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Kayyum rejiminin atadığı kayyum rektörlerin yönettiği üniversitelerde eğitim görmeyi, en ufak bir hak arayışımızda baskı ve şiddete maruz kalmayı, hocalarımızın KHK’larla ihraç edilmesini kabul etmiyoruz. 1 Mayıs’ta üniversite kortejinde yürüyelim!"

İstanbul’da Kadıköy’de gerçekleşecek 1 Mayıs için gençlik örgütleri de üniversite kortejine çağrı yaptı. SOL Genç, EMEK Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu, İDP Gençliği ve EHP Gençliği’nin ortak yayımladığı çağrıda “1 Mayıs’ta Kadıköy’e öğrenci kortejine” denildi.

Açıklamada “2025 1 Mayıs’ı, gençlik örgütleri açısından yalnızca bir dayanışma ya da anma günü değil, ülkemizde derinleşen siyasal ve ekonomik krize karşı gençliğin tutumunu ortaya koyacağı kritik bir dönemeçtir. Biz gençler; geleceğimizi çalan bu düzene karşı sözümüzü, irademizi ve örgütlü gücümüzü göstermenin koşullarını yaratmakla sorumluyuz. Önümüzde ise bu mücadele hattını gösterebileceğimiz ilk durak 1 Mayıs'tır” ifadeleri yer aldı.

LİSELİLER MEYDANLARDA

Öte yandan 19 Mart’ın ardından liselerde de başlayan eylemler ardından öğrencilerin kendi taleplerini 1 Mayıs’ta alanlara taşıyacak. İktidarın proje okullar kapsamında yandaşlara açtığı kadrolara karşı ‘öğretmenime dokunma’ sloganıyla eyleme geçen liseliler 1 Mayıs’ta kendi kortejleriyle alanlarda olacak. Yapılan açıklamalarda rejimin baskıcı ve otoriter politikalarına karşı mücadelenin birleştirilmesi gerektiğini söyleyen liseliler, parasız laik eşit eğitim taleplerini de 1 Mayıs’ta yükseltecek.