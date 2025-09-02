Öğrenci Köyü’nde fahiş zamma tepki

Haber Merkezi

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde kalan öğrenciler fahiş zamlarla karşı karşıya. Yüzde 55’i aşan zammın yanı sıra, öğrencilerden iade edilmeyen bir kira tutarında depozito talep edilirken, yerleşkeye girişin ise fakültelerin açılışından yalnızca üç gün önce, günlük barınma ücreti ödenerek mümkün olacağı duyuruldu. Klimaların bulunmadığı, aidatlara yemek ve çamaşırhane ücretinin dahil edilmediği öğrenci köyünde, çamaşır için ayrıca ödeme yapılması istenirken; bahar aylarından itibaren yaşanan böcek ve yılan sorunu da öğrencilerin tepkisini büyütüyor.

ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Öğrenciler, yapılan zamların kendilerini geçim sıkıntısına ittiğini belirtirken; Evrensel'e konuşan bir öğrenci, “Gelen zamlara beraber ekonomik kaygımızın daha da arttığı bu dönemde Öğrenci Köyü bizi geçim sıkıntısından kaynaklı çalışmaya mahkum ediyor. Part-time çalışmak bile son gelen Öğrenci Köyü zamları ile birlikte yetersiz kalıyor” dedi.

Zamların derslerine de olumsuz yansıdığını dile getiren öğrenci, “Derslerimizden geri kalıp öğrencilik hayatlarımızı kafelerde, iş yerlerinde, restoranlarda barınma ve yemek ihtiyacımızı gidermek için geçiriyoruz. KYK yurtlarında can korkusuyla, yarı özel yarı devlet yurdu olarak adlandırılan Öğrenci Köyü’nde ise geçim sıkıntısıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesinin bütçesine dikkat çeken öğrenci, “Ege Üniversitesi en çok bütçe alan ilk 10 üniversitenin içerisinde olmasına rağmen kendi işlettiği yurtta geçen sene yüzde 300, bu sene ise yüzde 30’un üstünde bir zam yaptı. Üniversite bünyesindeki yüklü bütçeye rağmen Öğrenci Köyü’ndeki öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamıyor” diye konuştu.

Öğrenciler barınma koşullarının da kötüleştiğini vurgulayarak “Üniversite bütçesinden öğrencilere ayrılmayan bütçenin üstüne çamaşırhaneyi kullanmak istediğimizde bizden ücret talep eden Öğrenci Köyü, en temel ihtiyacımız olan yemek ücretini de cebimizden ödetiyor. Bizi daha öğrenim hayatımızı tamamlamadan sömürmeye başlayan sisteme karşı tüm sıra arkadaşlarımızla omuz omuza durmalıyız” sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.