Öğrenci servisi iş makinesi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralandı
Sivas'ta iş makinesi ile çarpışan servis aracındaki 4 öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.
25 yaşındaki S.B. yönetimindeki iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda 46 yaşındaki O.G'nin kullandığı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler 9 yaşındaki F.Z.U., 10 yaşındaki M.C.Y., 10 yaşındaki Z.R.K. ve 10 yaşındaki H.S., Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.