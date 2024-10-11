Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Öğrenci servisi iş makinesi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralandı

Sivas'ta iş makinesi ile çarpışan servis aracındaki 4 öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 11.10.2024 11:50
  • Giriş: 11.10.2024 11:50
  • Güncelleme: 11.10.2024 11:53
Kaynak: AA
Öğrenci servisi iş makinesi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

25 yaşındaki S.B. yönetimindeki iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda 46 yaşındaki O.G'nin kullandığı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler 9 yaşındaki F.Z.U., 10 yaşındaki M.C.Y., 10 yaşındaki Z.R.K. ve 10 yaşındaki H.S., Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Malatyada yolcu minibüsü devrildi: 1i ağır 17 yaralı
BirGün'e Abone Ol