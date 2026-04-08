Öğrenci servisine silahlı saldırı: Öğrenciler yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı köylerden, Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi’ne giden öğrencilerin Cuma günü okul çıkışında bindikleri servis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

20 öğrencinin içinde bulunduğu araç silahla tarandı, araca 8 mermi isabet etti. Şoför ile biri ağır iki öğrenci yaralandı.

Amidahaber'de yer alan habere göre servis şoförü M.E, Dönümlü Mahallesi 450 Evler civarında husumetli olduğu M.A ile T.A’yı konuşmak için, öğrencilerin de içinde bulunduğu servis aracına aldı.

Araç seyir halinde iken, M.E, M.A ve T.A arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Servis 450 Evler bölgesine ulaştığında, tartışma büyüdü, kavga başladı. Şoför M.E aracı istop etti, M.A ve T.A ile birlikte araçtan indi. Bu sırada M.A belinden çıkardığı silahı ateşledi, şoför M.E’yi bacağından vurdu.

ARAÇTA 8 MERMİ İZİ TESPİT EDİLDİ

M.A, daha sonra içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracına rast gele ateş etmeye başladı. Ardın iki şüpheli olay yerinde kaçtı. Araçtaki öğrencilerden H.B ile İ.B yaralandı. Bacağından vurulan şoför M.E yaralı şekilde direksiyon başına geçerek, kurşunların isabet ettiği 2 öğrenciyi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yetiştirdi.

Tedavisinin ardından M.E ile 9’uncu sınıf öğrencisi H.B. taburcu edildi. Sırtına mermi isabet eden İ.B ise iç organlarında hasar oluştuğu için, yoğun bakıma alındı.

Olaydan sonra M.A ile T.A yakalanarak gözaltına alındı.

4 GÜNDE İKİ AMELİYAT

Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İ.B, 4 gün içinde iki ameliyat geçirdi. Yoğun bakımdaki tedavisi süren lise öğrencisi İ.B, önümüzdeki günlerde yeniden ameliyata alınacak.

Amida Haber’e konuşan İ.B.’nin babası Mehmet Salih B., “Çocuklarımız okul dönüşü M.A.’nın servise sıktığı kurşunlarla yaralandı. Kızım ağır yaralı, iki ameliyat geçirdi, yeniden ameliyat olacak. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bilinci açık ancak durumu ciddi. Doktorlar vücudunda hasar kalabileceğini söyledi. Diğer çocukların da psikolojisi altüst oldu. Bazı öğrencilerin kıyafetlerinde kurşun izleri var” dedi.