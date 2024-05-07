Öğrenci tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan özel bir lise müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti.



İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde özel bir lisede gerçekleşen ve okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı.

Paylaştığı videodaki seslendirilen şarkıda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Şahıs polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere kaldırılmıştı.

Ağır yaralı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.