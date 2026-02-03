Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Öğrenci tuvaletinde kamera skandalı: Okul müdürü hakkında karar

Isparta’da bir okulun öğrenci tuvaletinde güvenlik kamerası bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında okul müdürü Ömer Keş görevinden uzaklaştırıldı.

Güncel
  • 03.02.2026 14:40
  • Giriş: 03.02.2026 14:40
  • Güncelleme: 03.02.2026 14:45
Kaynak: ANKA
Öğrenci tuvaletinde kamera skandalı: Okul müdürü hakkında karar
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Isparta’da öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu Müdürü Ömer Keş müdürlük görevinden uzaklaştırıldı.

Işıkkent Mahallesi’nde bulunan okulun öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğuna ilişkin şikayetler üzerine İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış, bazı öğrenci yakınları da sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Keş görevinden alınarak, öğretmen olarak başka bir okulda görevlendirildi.

Tuvaletlerdeki kameraların kaldırıldığı, okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı öğrenildi.

Isparta’da öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerası bulundu: Milli Eğitim inceleme başlattı
BirGün'e Abone Ol