Öğrenci Veli Derneği’nden sahte diploma tepkisi: "Çürümüş düzenin fotoğrafı"

Öğrenci Veli Derneği, sahte diploma skandalına dair açıklama yaptı.

“Çalınan sadece sınav soruları değil. Çocuklarımızın hayalleri, emekleri umutları yarınlarıdır, aslında ülkenin geleceğidir" denilen açıklamada sahte diplomaların "çürümüş düzenin fotoğrafı" olduğu vurgulandı.

Veli-Der'den yapılan açıklamada "Bu akşam 21:00’de herkesi #TürkiyeGelecekİcinSesVer diyerek çocuklarımız, geleceğimiz için ses olmaya çağırıyoruz" denildi.

Öğrenci Veli Derneği’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Çocuklarımızın gelecek umutlarını çalan, emeklerini heba eden bu sahte ve çürümüş düzenle mücadele tüm yurttaşların en temel sorumluluğu ve görevidir.

Çalınan sadece sınav soruları değil. Çocuklarımızın hayalleri, emekleri umutları yarınlarıdır, aslında ülkenin geleceğidir. Sahte diplomalar, sürücü belgeleri çürümüş düzenin fotoğrafıdır.

Eşit, özgür, adil, umutlu bir gelecek için, bu sahteliğin parçası olanlar, denetleme yetkisini kullanmayanlar, sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin istifası bu ülkenin yarınları için zorunludur. Tüm şüphelilerin acilen yargılanmaları için ses çıkarmak en temel yurttaşlık sorumluluğudur. Türkiye Gelecek İçin Ses Ver.”