Öğrenci yok akademisyen çok

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 4 Temmuz’da yayımladığı ilanda Makine Mühendisliği Bölümü için 3 farklı doçent alacağını duyururken bölüme son 3 yılda yalnızca 8 öğrencinin kayıt olduğu ortaya çıktı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Atlas’ta yer alan verilere göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünün lisans programına 2022 yılında 31 kontenjan açıldı ancak yalnızca 2 öğrenci yerleşti.

2023 yılında da bölüme kayıt olan öğrencilerin sayısında bir değişiklik olmadı. YÖK Atlas’ın verilerine göre bir önceki yılla aynı şekilde 31 kontenjanın açıldığı bölüme sadece 3 öğrenci kaydoldu. 2024 yılında ise 16 kişilik kontenjana sadece 3 kişi yerleşti. YÖK Atlas2ın bu verilerine göre bölümün lisans programına son 3 yılda yalnızca 8 öğrenci kayıt yaptırdı.

KİŞİYE ÖZEL İLAN

Üniversitenin sözkonusu bölümünde 4 profesör, 2 doçent, 12 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 akademisyen görev yapıyor. Tüm bu sayılara rağmen üniversite yönetimi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü için 3 farklı doçent kadrosu daha açtı.

Bu 3 kadronun 2’si ise kişiye özel şartlarla bölümde görev yapan akademisyenler için açılmış durumda. Makine Mühendisliği Bölümü Enerji anabilim dalı için açılan doçent kadrosunda, “Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Toryum Yakıtlı Nükleer Reaktörler konusunda çalışma yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan S.U.’nun “Toryum yakıtlı VVER-1000 reaktöründe farklı nano soğutucu akışkanların nötronik ve termal analizi” başlıklı çalışması bulunuyor.

Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik anabilim dalı açılan kadro için “Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Bataryaların Termal Yönetimi ve Optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan O.K.’nin, “Elektrikli araç bataryalarının farklı metodlarla soğutulmasının deneysel ve sayısal analizi” başlıklı çalışması yer alıyor.