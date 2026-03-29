Öğrenci yok öğretmen var

HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şubesi, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yapımı tamamlanan Acıpayam İlkokulu'na, henüz öğrencisi bulunmamasına rağmen 6 öğretmen atandığı açıkladı.

Atanan öğretmenlerin farklı okullarda görevlendirildiği ve okulda eğitim-öğretimin hâlâ başlamadığı belirtilen açıklamada, yetkililerden atamaların yeniden değerlendirilmesi ve okulun planlı şekilde eğitime hazırlanması talep edildi.

Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şube Başkanı Gökhan Okulu, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Okul açıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, bu okulda henüz öğrenci bulunmadığını ve bu nedenle il içi sıra tayinleriyle öğretmen ataması yapılması gerektiğini ilettik. Ancak müdürlük, okulun il içi mazeret tayinlerine açılacağı yönünde yanıt verdi. Bunun ardından ocak ayındaki mazeret tayini sürecinde bu okula 6 öğretmen atandı. Bunların 4'ü sınıf öğretmeni, biri İngilizce öğretmeni, biri ise okul öncesi öğretmenidir. Ancak bu 6 öğretmenden 5'i, il içi atama yapılacağı belirtilmesine rağmen il dışı mazeret tayini kapsamında atanmıştır.