Öğrenci yurdunda baskın gibi tahliye: Eşyalar çöp poşetine koyuldu!

Sarp TÜRKMEN

Artan yoksulluk ve derinleşen ekonomik kriz öğrencileri yazın da çalışmak zorunda bırakıyor. Önceki gün yurdun ortak alanında kalan 3 Koç Üniversitesi öğrencisi kendileri orada olmadığı bir esnada eşyaları çöp poşetlerine koyularak yurttan kovuldu.

BirGün’e konuşan öğrenciler "Bu konuda mağdur olan sadece biz değiliz, biz sesimizi çıkardığımız için duyuldu" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir Koç Üniversitesi öğrencisi, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Koç Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda yaz okuluna kalanlara ve gönüllü veya zorunlu staj yapan öğrencilere yazın yurt tahsis ediyordu. Bu sene sadece yaz okuluna kalanlara ve zorunlu staj yapanlara –o da 45 iş günüyle sınırlı- bu olanağı sağlıyor. Arkadaşlarımızdan biri maddi sıkıntılarından dolayı part-time bir işte çalışıyor, aynı zamanda çalıştığı yerde zorunlu stajını yapıyor. Ben ise gönüllü staj yapıyorum. Öncesinde bu durumla alakalı 4-5 kere Yurt Müdürlüğü ile görüşmeye çalıştık, defalarca mail attık ama olumlu bir dönüş sağlamadılar."

Yurt müdürlüğünün çeşitli bahanelerle kendilerini kaldıkları odalardan çıkardığını belirten öğrenci, "Yaklaşık 1 aydır kalacak başka yerimiz olmadığından A-2 yurdunun altındaki ortak alanda kalıyorduk. Geçtiğimiz haftalarda yetkililer kaldığımız yere gelerek "Burada kalamazsınız, kalmaya devam ederseniz hakkınızda tutanak tutacağız" diyerek bizleri tehdit ettiler. KYK yurtlarında kalamıyoruz, otel ve apartlarda kalacak maddi gücümüz de olmadığından kendilerine burada kalmaya mecbur olduğumuzu ilettik."

BASKIN YAPAR GİBİ

"Biz yetkililerden bir çözüm beklerken orada olmadığımız bir anda eşyalarımız siyah çöp poşetlerine doldurularak Yurt Müdürlüğüne bırakılmış. Kaldığımız alana da "Ortak alana eşya bırakmak yasaktır. Bırakılan eşyalar atık olarak değerlendirilecektir" gibi bir yazı asılmış. Gece vakti baskın yapar gibi bizi kovdular."

"SİZ HİÇ EVSİZ KALDINIZ MI?"

Yurttan atılan öğrencilerden bir diğeri ise yaşadıkları duruma dair şu sözleri sarf etti:

"Orada kalmaktan başka çaresi olmayan bizleri gece vakti elimize verdikleri çöp poşetleriyle yurttan kovan yetkiliye "Siz hiç evsiz kaldınız mı?" dedik. Evsiz kalmayı normalleştirdik artık. Ailem üzülmesin diye onlardan da saklıyorum bu durumu. Bir gece bile yardımcı olmadılar. Bizi yurttan çıkaracaklarını biliyorduk ama en azından baskın yapar gibi eşyalarımızı çöp poşetlerine koymadan önce bir not bıraksalardı."

İNSANLIK ONURUNA AYKIRI

Yurt Müdürlüğünün kendilerine yönelik tavrını "insanlık onuruna aykırı" olarak ifade eden Koç Üniversitesi öğrencileri, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan arkadaşlarına yurt tahsis edilmesini talep ediyor. "Sorunun kaynağı bizmişiz gibi davranılıyor. Çözüm odaklı olmalarını istiyoruz" diyen öğrenciler, "Yurt büyük oranda boşken çeşitli yalanlarla bizi odalarımızdan çıkarmalarını kabul etmiyoruz. Bir türlü yetkili biriyle muhatap olamadık. Çalışmak zorunda kalmamızın sebebi üniversitenin dar gelirli öğrencilere destek kapsamında verdiği bursun 5000TL olmasıdır. Bu miktarla geçinmemiz mümkün değil" İfadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından zorunlu staj yapan öğrencilerden birinin Koç Üniversitesi tarafından tarafından arandığı ve kendisine çözüm üretileceğinin söylendiği aktarıldı.