Öğrenciden kesti, özellere akıtıyor

Deprem bölgesinde okulöncesine verilen ücretsiz yemeği fiilen kaldırdığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara ise yeni teşvikler açıkladı. Ülke genelinde okul öncesinden başlanarak kademeli olarak yaygınlaştırılacağı açıklanan okul yemeğinden seçim sonrası tasarruf gerekçesi ile vazgeçildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi yayımlanan yönetmelikle taşımalı eğitimle okullara ulaşan ikili eğitim gören çocukların okul yemeği uygulamasından da vazgeçildiği açıklandı. Okulların açıldığı günden bugüne deprem bölgesinde yer alan 11 ilde okul öncesi ile sınırlı olan bir öğün yemek dağıtılmıyor.

Okul öncesi eğitimde yemek dağıtmayan iktidar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere destek verileceğini açıkladı. Buna göre, ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıftaki öğrenciler için 24 bin 600 TL, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ile ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenci için ise 28 bin 800 TL eğitim öğretim desteği verilecek.

Bu kararın iktidarın tercihi olduğunu söyleyen Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş şunları ifade etti: “Hatay’da hala temiz içme suyu yok, bir öğün ücretsiz yemek yok, okullarda temizlik personeli yok ve çocuklar için ücretsiz ulaşım yok. Aslında her alanda olduğu gibi bu da iktidarın tercihi. Burada da bütçe eğitime değil yine sermayeye aktarılıyor. Deprem bölgesindeki öğrencilere 20 aydır temiz içme suyu veremiyorlar. Bu çocuklara bir kalem, bir silgi vermiyorlar. Bir öğün ücretsiz yemek vermiyorlar ama öğrenci başına özel okullara destek verecekler. Burada bir siyasi tercih söz konusu. Birçok şey kısıtlanırken tasarruf tedbirleri bahane ediliyor ancak istendiği zaman sermayeye para aktarılacak para bulunuyor. Devlet kendi okuluna temizlik personeli vermiyor ama özel okula bütçe ayırıyor.”

Tıraş devamında şunları kaydetti: “AFAD, deprem bölgesinde konteyner kentte kalan öğretmenlerin elektrik aboneliklerini kurumların ödemesi gerektiğini açıkladı. Öğretmenlerin aboneliklerini Milli Eğitim Bakanlığı ödemeli ancak ‘Bütçe yok, öğretmenler ödesin’ diyorlar. Depremin üzerinden 20 ay geçti ödenek yok gerekçesiyle okulların yarısı yapılmadı. Bu kararların hepsi bütçe olmaması gerekçesiyle alınıyor ancak devlet desteği özel okul patronlarına aktarıyor.”