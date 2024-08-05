Öğrenciler adalet için yeniden sokaklarda

Dış Haberler

Bangladeş’te on binlerce protestocu, geçen ay kamuda iş kotasına karşı yapılan protestolarda öldürülen 200’den fazla kişi için adalet ve Başbakan Şeyh Hasina ve hükümetin istifası talebiyle tekrar meydanlara indi.

Ayrımcılığa Karşı Öğrenci Hareketi’nin çağrısıyla başta başkent Daka olmak üzere birçok şehirde düzenlenen protestoların ilk gününde polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. The Daily Star gazetesinin haberine göre iktidar yanlılarının da sokağa indiği dünkü protestolarda en az 22 kişi yaşamını yitirirken ülkede tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.