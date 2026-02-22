Öğrenciler arasında “virüs üretme” akımı yayılıyor: Uzmanlardan zehirlenme uyarısı

Sosyal medyada yayılan ve öğrencilerin şişe ya da kapların içine farklı atık maddeler koyarak “virüs ürettiklerini” iddia ettikleri akımın Türkiye’de de bazı okullarda görüldüğü bildirildi. Akşam’dan Ayşenur Dülger’in haberine göre, TikTok ve Instagram’da paylaşılan videolarda öğrencilerin çeşitli maddeleri kapalı şişelerde biriktirdiği görüldü.

"COVİD-20 YAPIYORUZ"

“Covid-20 yapıyoruz”, “virüs üretiyoruz” gibi isimler taşıyan hesaplarda, “Gün 1”, “Gün 2” ya da “part 10” başlıklarıyla seri videolar paylaşıldı. Görüntülerde öğrencilerin süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrar gibi maddeleri şişelere eklediği yer aldı. İçeriklerde karışımların “daha etkili” hale getirilmesi için takipçilerden öneri alındığı da görüldü.

Videolarda yer alan bazı yorumlarda “Birine içirince ne olur?” ya da “Okul çıkışı her yere yay” gibi ifadelerin bulunması dikkat çekti.

SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, söz konusu karışımların ciddi sağlık riskleri taşıdığına işaret ederek, “Temas eden kişilerde kusma, ishal, ateş ve ciddi bağırsak enfeksiyonları görülebilir. Bu tür karışımların içirilmesi veya temas ettirilmesi zehirlenmeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

HUKUKİ BOYUT UYARISI

Hukuki boyuta da dikkat çekildi. Avukat Türkan Kara, bir öğrencinin başka bir öğrencinin içeceğine zararlı madde katmasının “kasten yaralama” kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, kalıcı hasar oluşması halinde 12 yıla kadar hapis cezası öngörülebileceğini ifade etti. Kara, 12-18 yaş grubunda ceza indirimi uygulanabilse de adli sicil kaydının gençlerin geleceğini etkileyebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, velilerin çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından takip etmesi ve okullarda hijyen ile güvenlik konusunda bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguluyor.