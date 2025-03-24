Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Öğrenciler, Beşiktaş'ta toplanmaya başladı

Kampüslerinden çıkan binlerce öğrenci, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Güncel
  • 24.03.2025 17:20
  • Giriş: 24.03.2025 17:20
  • Güncelleme: 24.03.2025 17:53
Kaynak: Haber Merkezi
Öğrenciler, Beşiktaş'ta toplanmaya başladı
Fotoğraflar: BirGün

Ülkenin dört bir yanında boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bıraktı. Boykotta olan binlerce öğrenci kampüslerinden çıkarak Beşiktaş'a yürüyor.

Öğrenciler, 'Gençlik Saraçhane'ye sığmıyor' şiarıyla 'Büyük Gençlik Buluşması' düzenleyecek. Eylem, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda gerçekleşecek.

Okullarındaki boykot eylemlerinden çıkan öğrenciler, Beşiktaş'a doğru yürümeye başladı.

Öğrenciler, saat 17.00'de Beşiktaş'ta buluşmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ 

Beşiktaş'ta yapılacak eylemden önce güvenlik önlemleri artırıldı.

Saatler önce eylem alanında onlarca gözaltı aracı ve çok sayıda polis konuşlandırıldı.

ÖĞRENCİLER BOYKOTTA!

ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrenciler boykot kararı aldı.

Üniversite gençliği boykotta!
İzmir’de üniversite öğrencileri boykotta
İstanbul Üniversitesi öğrencileri boykotta: "Amfiye gitme, direnişe gel!"
BirGün'e Abone Ol