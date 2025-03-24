Öğrenciler, Beşiktaş'ta toplanmaya başladı

Ülkenin dört bir yanında boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bıraktı. Boykotta olan binlerce öğrenci kampüslerinden çıkarak Beşiktaş'a yürüyor.

Öğrenciler, 'Gençlik Saraçhane'ye sığmıyor' şiarıyla 'Büyük Gençlik Buluşması' düzenleyecek. Eylem, Beşiktaş'taki İskele Meydanı'nda gerçekleşecek.

Okullarındaki boykot eylemlerinden çıkan öğrenciler, Beşiktaş'a doğru yürümeye başladı.

Öğrenciler, saat 17.00'de Beşiktaş'ta buluşmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ Beşiktaş'ta yapılacak eylemden önce güvenlik önlemleri artırıldı. Saatler önce eylem alanında onlarca gözaltı aracı ve çok sayıda polis konuşlandırıldı.

ÖĞRENCİLER BOYKOTTA!

ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrenciler boykot kararı aldı.