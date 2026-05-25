Öğrenciler direndi, üç günde kazandı

Metin YETİM

Bilgi Üniversitesi’nde öğrencilerin üniversitenin kapatılması kararına karşı inşa ettiği birleşik kararlı mücadele sonuç verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs'ta kapatılan üniversite, öğrencilerin direniş sonrasında dün gece yeniden açıldı. Erdoğan dün gece yarısı yayınladığı kararname ile Bilgi Üniversitesi'nin yayın hayatına devam edeceğini duyurdu.

Öğrencilerin örnek mücadelesi Erdoğan'ın fermanını yırtıp atarken her kesimden, görüşten gençlerin kararlı mücadelesi toplumsal muhalefete büyük umut verdi.

SANTRAL'DE KUTLAMA

Kapatılma kararının kaldırılması büyük sevinç yaratırken öğrenciler Santral Kampüsü Tarihi Kapısı önünde bir araya geldi, zaferi hep birlikte kutladı. Öğrenciler adına konuşan Hatice Çetin, ‘‘Bugün bu kapının önünde nöbetimizin 4. günü olması dolayısıyla değil, zaferimizi duyurmak amacıyla bulunuyoruz. 3 gün önce atılan bir imza ile faaliyeti durdurulan okulumuz, verilen bu karardan itibaren bir adım geri atmadan sürdürdüğümüz direnişimiz sayesinde dün gece yeniden faaliyete açılmıştır. Bu üç gün boyunca türlü zorluğun üstünden hem dışarıda bize güvenen insanların sağladığı desteklerle, hem de içeride direniş ruhunun getirdiği yüreklilikle geldik. Direniş süresince bizleri tekrar motive eden ve ne kadar haklı olduğumuzu hatırlatan en önemli şeylerden biri budur" dedi.

MÜCADELE BÜYÜYECEK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi adına İdil Işık ise ‘‘İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında bir gece yarısı tek cümlelik bir Cumhurbaşkanlığı imzasıyla ilan edilen "faaliyetlerini durdurma" kararını iptal ettirdik! Üniversitemizi, kampüsümüzü, yaşam alanımızı antidemokratik biçimde bizlerden, onu yaratanlardan, üretenlerden çalmak isteyen, yüzlerce emekçiyi bir gecede işsizlik ve geleceksizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakan tasfiye girişimini püskürttük! Yaşam alanımızı, emeğimizi ve değerlerimizi hep birlikte geri almanın haklı ve büyük sevincini yaşıyoruz!" ifadelerini kullandı.

TALEBİMİZ ÖZERK ÜNİVERSİTE

Zaferin tüm üniveriste bileşenlerinin kararlı mücadelesi sonucu geldiğini kaydeden Sosyal-İş üyesi Fikri Buber da ifadeleri kullandı: "Bu gelişme; on binlerce öğrencinin eğitim hakkı, yüzlerce akademisyen ve üniversite emekçisinin iş güvencesi ve üniversitenin kurumsal sürekliliği açısından önemli. Kararın geri alınmasını, bu anlamda olumlu karşılıyor ve mücadelesiyle bu süreci takip eden herkesi selamlıyoruz. Ancak bu gelişme, yaşanan sürecin üzerini örtmemeli ve sormamız gereken soruları ertelememize neden olmamalıdır"

Üniversite emekçileri adına konuşan Buber, "Karar geri alınmış olsa da bu müdahalenin hesabı henüz sorulmamıştır ve sorulmalıdır. Bugünkü gelişme sevindiricidir; ancak üniversiteleri bu tür kararların hedefi olmaktan çıkaracak yapısal güvenceler oluşturulmadıkça bu kaygı ortadan kalkmayacaktır. Bugün Bilgi Üniversitesi'ne yapılan yarın başka bir üniversiteye yapılabilir; yine gece yarısı, yine gerekçesiz. Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerini, akademisyenlerini ve emekçilerini bu zorlu süreçte yalnız bırakmadıkları için dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışmanın kalıcı ve yapısal bir dönüşüme zemin hazırlaması en büyük temennimizdir’’ diye konuştu.