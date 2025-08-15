Öğrenciler ev hapsindeki Arda için Kadıköy’de buluştu: "Biz kazanacağız"

Atahan Uğur

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan ve 104 gündür ev hapsinde bulunan sıra arkadaşları Arda Karademir için Kadıköy’de toplandı. Eylemde yer alan öğrenciler, Arda’nın ev hapsi sürecinin bitmesini talep etti. Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı ve ÖTK'nın çağrısıyla yapılan eylemde öğrenciler, Karademir’in evinin önüne yürüyüş düzenlemek istedi. Polisin ablukaya alması ve engellemelerine rağmen öğrenciler Karademir'in evinin önünde toplandı.

Karademir, arkadaşlarının sloganlarını duyunca balkona çıkarak eyleme katıldı.

Eylemde söz alan öğrenciler, basın açıklamasında Arda Karademir’e yönelik ev hapsi kararının hukuksuzluğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‎Bizler bugün burada, 104 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde ev hapsinde tutulan sıra arkadaşımız Arda Karademir için toplandık. Arda sıradan bir üniversite öğrencisi. 1 Mayıs öncesinde şafak baskınıyla yurdundan alındı. Üç gün boyunca neyle suçlandığını bilmeden nezarethanede tutuldu. Sonradan öğrendik ki, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “cumhurbaşkanına hakaret”le suçlanıyormuş. Şu anda tam 104 gündür elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutuluyor. Sınavlarına girmesi zorlaştırıldı, okulundan, arkadaşlarından, gündelik yaşamından koparıldı. Eğitim hakkı gasp edildi, hareket özgürlüğü elinden alındı. Ama biz biliyoruz ki Arda’ya uygulanan ceza yalnızca ona değil; bütün öğrencilere, gençliğe ve hakkını arayan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Ev hapsi uygulamasıyla hukuksuzca tutsak edilen Arda tek değil! Üniversite öğrencileri, iktidar ve sermaye tarafından her yolla baskı altındadır. Birkaç hafta önce Sabancı ailesine ait Sabancı Üniversitesi, öğrencilerinin bursunu keserek onları açlıkla sınamaktadır. İktidar ve sermayenin üniversite öğrencilerini yıldırma operasyonlarına karşı, üniversiteliler olarak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aylarca keyfi olarak hazırlanamayan iddianameye bakıldığında ortaya çıktı ki “hakaret” sayılan söz, 6 Şubat depremine dair bir paylaşım. Depremde yakınlarını kaybeden, yaşanan yıkımın ve ihmallerin hesabını soran Arda, yalnızca hakkını arıyordu. Bugün de değişen bir şey yok: yakın zamanda Balıkesir’de yaşanan depremde insanlar öldü. Normalde ölüm olmaması beklenecek bir şiddetteki depremde, rant uğruna denetimsiz bırakılan binalar başımıza yıkıldı. Orman yangınları ülkeyi sardı, İstanbul ebatlarında ormanlık alan kül oldu. Hiçbir sorumlu hesap vermedi. Sorumlulardan hesap sorulacağına mağdurlarlardan hesap soruluyor bu düzende. Ne daha önce ne Türkiye'de ne de dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde on binlerce insanı cumhurbaşkanına hakaretten yargıladı AKP iktidarı.

‎Sayısız insana ev hapsi tedbiri kondu. Ev hapsi, kâğıt üzerinde “tedbir” gibi gösteriliyor ama gerçekte bir tecrit ve işkence. Arda’ya dayatılan bu ceza, bize “susun, boyun eğin” demektir. Ama biz susmayacağız. Başkaldırmaya devam edeceğiz. Arda’yı da, tutsak ettiğiniz tüm arkadaşlarımızı da alacağız. Ev hapislerini, tutuklamaları ve baskı politikalarını parçalayacağız.”

"İSTEMEK SUÇ, HAYAL ETMEK SUÇ"

Arda Karademir, eylem öncesinde sıra arkadaşlarına bir mektup kaleme aldı. Mektubunda ev hapsinde olmasına rağmen mücadeleye devam edeceğini belirten Karademir, “Bugün, hakaret içermeyen bir paylaşımıma atfedilen cumhurbaşkanına hakaret suçlaması yüzünden ev hapsi ile cezalandırılmamın 104. günü. Bizler istiyoruz ki özgür, adil, mutlu bir dünyada, geleceğe umutla bakarak, barış ve sevgi ile yaşayalım. Ne yazık ki artık istemek suç, hayal etmek suç, anayasal hakları kullanmak suç, eleştirmek suç. Fakat sahte diploma almak veya satmak suç değil, insanlara mezar olacak çürük binalar yapmak suç değil, gerekli kontrolleri sağlamamak suç değil. Fakat yine de biz biliyoruz ki düşlerimizdeki özgür dünya bu dayanışma ile gelecek. Baskılar ile ezilmeye çalışılan, düşünmesi, eleştirmesi yasaklanan gençlik getirecek” dedi.

"KORKMUYORUZ, ÖZGÜRLÜĞE PRANGA VURULMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Karademir, kendisine yönelik dayanışmaya da teşekkür etti: “Uzun süredir sizden ayrıyım ama çok mutluyum ki siz benden hiç ayrılmadınız. Evimin benim için bir hapishane olarak kodlandığı bu günlerde dışarıyı evime siz getirdiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bugün burada olduğunuz ve haksızlık karşısında ses çıkarmaktan korkmadığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var ki biz suç işlemiyoruz. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Hak hukuk adalet sloganının suç sayılması ne hakkı ne hukuku ne adaleti suç yapar. Bizden korkmamızı istiyorlar, korkmuyoruz. Bizden ayrışmamızı istiyorlar, ayrışmıyoruz. Bizden susmamızı istiyorlar, susmuyoruz. Özgürlüğe pranga vurulmasını kabul etmiyoruz. Korkunun yerine dayanışmayı, cesareti koyalım. Umutlarımızı karanlığa teslim etmeyelim. Sevgi ve barış için yaşayalım.”