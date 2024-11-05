Öğrenciler faşistlerin hedefinde

Tuna KOÇ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir süredir Türkoloji Topluluğu adı altında örgütlenen Ankara Ülkü Ocakları’na bağlı grup, üniversite öğrencilerini hedef göstermeye devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı gerekçesiyle okulda kadın cinayetlerine ilişkin dövizlerin bulunduğu duvara saldırıda bulunan ülkücüler, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’de öğrencilere yönelik ‘saldırı’ çağrısı yapıyor.

ODTÜ’de Türkoloji topluluğunu paravan olarak kullanan Ankara Ülkü Ocakları Teşkilatı’nın, öğrencilerin astığı bir afişi yırtan Ülkü Ocakları üyesiyle çıkan tartışma üzerine “ODTÜ’den İntikam Alacağız”, “Kan kanı temizler” paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün üniversiteden mezun olan bir öğrenciyi ‘peşmerge’ olduğu iftirası ile hedef gösteren ülkücülerin paravan olarak kullandıkları Türkoloji topluluğu gruplarında Kürtlere yönelik ırkçı ve hakaret içerikli paylaşımları, yine farklı grup üyeleri tarafından üniversite kamuoyuna duyuruldu.

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi’ndeki ülkücüler, geçtiğimiz günlerde Cebeci kampüsünde öğrencilere saldırdı. Ancak aynı gece yurtta kalan bir öğrenciye saldırı düzenleyen kalabalık bir ülkücü grup, öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. Ancak ülkücü grubun saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Hacettepe Üniversitesi’nde kadın eylemlerine katılan bir öğrenci, yüzü maskeli 4 kişi tarafından yurt odasında saldırıya uğramıştı.

GÜLİSTAN DOKU DÖVİZİ YIRTILDI

ODTÜ’de katledilen kadınlara yönelik afişlere ve Jin Jiyan Azadi (Kadın, Yaşam, Özgürlük) yazısına saldıran ülkücü grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gerekçe göstererek duvardaki dövizleri söktü. “6284’ü uygulayın”, “Gülistan Doku Nerede” yazan dövizleri parçalayan grup yerlerine “Türküz, Türkçüyüz” yazılı döviz astı.

Yaşananlara tepki gösteren SOL Genç üyesi bir öğrenci, ODTÜ’nün özgürlük ve dayanışma ortamının devamı için, sınıf arkadaşlarına birlikte mücadele çağrısında bulundu. Öğrenci şu ifadeleri kullandı: “Bizler biliyoruz ki aslında bu saldırılar, okul öğrencilerine süreci yalan ve dezenformasyonlarla aktarma çabası okulumuza kendi isimleriyle giremeyecek faşist yapılara meşruiyet kazandırma girişiminden başka bir şey değildir. Bizler ODTÜ’de hiçbir faşist girişime izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz çünkü bu çete ve onların yalanları okulumuzda güzel olan ne varsa ona düşman olanlardır okulumuzu AKP karanlığına teslim etmek isteyenlerdir. Bu açık gerçeğe karşı bütün sıra arkadaşlarımızı ortak hareket etmeye çağırıyoruz.”