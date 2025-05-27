Öğrenciler hâlâ içeride

Buse İlkin YERLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan sokak hareketinde gençler başı çekti. Saray rejimi ise gençlerin itirazına, onları cezaevlerine tıkarak cevap verdi. Hala 14 öğrencinin tutukluluğu sürüyor. İktidarın sindirme politikalarına rağmen gençler durmuyor, eylemler sürüyor.

Tutuklu öğrencilerin aileleri, 30 Mayıs’taki duruşmada halk desteğini yanında istiyor ve çocuklarının serbest bırakılması çağrısı yapıyor. Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Okan Kablan, tutuklu yargılanan gençlerin haksız yere içerde tutulduğunu ve Kurban Bayramı’nı çocuklarıyla birlikte geçirmek istediklerini belirtti.

Okan Kablan

24 Mart’ta İstanbul Saraçhane’den gözaltına alınan veya evlerden yapılan gözaltılarla birlikte 476 genç hakkında işlem yapılmıştı. Bu kişilerden 301’i cezaevine gönderilmişti. Bu tutuklamaların ardından yaklaşık iki hafta içinde 14 kişi dışında tüm öğrenciler tahliye edilmişti. Ancak aralarında Okan Kablan’ın oğlu Yiğit Can Kablan’ın da bulunduğu 14 genç, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hâlâ Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. Gençlerin 65 gündür içeride olduğunu vurgulayan Kablan, ellerinde hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen gençlerin tutuklu yargılanmasını eleştirdi.

TAHLİYELERLE DESTEK DE ERİDİ

Okan Kablan, 301 kişi tutukluyken kamuoyundan büyük destek gördüklerini ancak tahliyeler başlayınca bu desteğin azaldığını dile getirdi. Kablan, "301 kişi tutukluyken gönüllü avukatlarımız görüşürdü, toplu görüşmeler olurdu. Ama onlar serbest kaldıktan sonra hem aileler hem de avukatlar çekildi. Bizim 14 kuzumuz kaldı. Bu çocuklar orada unutuldu desem yalan olmaz" şeklinde konuştu.

Kablan, gençlerin suçsuz olduğuna inandıklarını belirterek “İspatlayamıyorsunuz, elimize belge koyamıyorsunuz. Koyamadığınız gibi bu çocukları durduk yere 65 gün tutuyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAYRAM ÖNCESİ SON ÇAĞRI

Tutuklu öğrencilerin duruşması 30 Mayıs’ta Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde ayarlanacak olan duruşma salonunda saat 10.00’da görülecek.

Okan Kablan, "Ramazan Bayramı’nı, Anneler Günü’nü, 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı bu çocuklar cezaevinde geçirdiler. Biz aileler, Kurban Bayramı’nda çocuklarımızla beraber olmak istiyoruz" diye konuştu.