Öğrenciler iptal edilen festivallerine sahip çıktı

Haber Merkezi

Bilgi Üniversitesi öğrencileri ‘Bahar Festivali’nin iptal edilmesini protesto etmek için sloganlarla rektörlüğe yürüdü. "Can Holding gidecek biz kalacağız", "Festival bizimdir, bizim kalacak" sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, tutsak arkadaşlarının tahliye edilmesini de istedi.

Rektörlük binası önünde oturma eylemi yapan Bilgi Üniversitesi öğrencileri görüşmek için üniversite rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’ı aşağıya davet etti. Rektörlükten aşağıya inen temsilciyi öğrenciler kabul etmedi, “İn, in, in” sloganlarıyla rektörü protesto etti.