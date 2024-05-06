Öğrenciler işçi yapıldı

BirGün / ANKARA

Çıraklık ve stajyerlik uygulamasına yönelik veriler, çarpıcı artışı gözler önüne serdi. 2013 yılında 320 bin 730 olan SGK’ye kayıtlı çırak sayısının 2024 itibarıyla 550 bini aştığı öğrenildi.

Stajyer ve kursiyer sayısında da çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, 2013’te 120 bin 328 olan stajyer-kursiyer sayısı, 1 milyon 180 bin 46 artışla 2024 itibarıyla 1 milyon 300 bin 374’e ulaştı.

İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının çocuk işçiliği meşrulaştırdığını savunan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, verilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İktidarın, “MESEM övgüleri ile öğrencileri işçi yapmaya çalıştığını” ifade eden İlgezdi, “Ama biz İstanbul’da 14 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Arda Tonbul’un staj adı altında çalıştırıldığı fabrikada feci bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğini unutmadık. Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erol Can Yavuz’u da unutmadık” diye konuştu.