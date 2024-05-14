Öğrenciler isyan etti: Vaat edilen eğitimi verin

HABER MERKEZİ

Yüksek puanlar alarak kazandıkları üniversitede kendilerine vaadedilen eğitimi alamadıklarını dile getiren İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, yeterli uygulamalı eğitim alamamaktan şikâyetçi.

Evrensel’de yer alan habere göre üniversitelerinin kendisine ait uygulama hastanesi olmadığını belirten öğrenciler, araç gereç yetersizliği nedeniyle gereken eğitimi alamadıklarını dile getirerek, yıllardır açılacağı söylenen uygulama hastanesinin acilen açılmasını istedi.

Öğrenciler şunları söyledi:

“Merkezin 5 üniti var ve sadece 2 ya da 3 ünit sağlam çalışıyor. Diğerleri sık sık arızalanıyor. Bunlarla da her tedaviyi uygulayamıyoruz. Üniversite yönetiminin ADSM ile olan ilişkisinden biz olumsuz etkileniyoruz.

Yeterli eğitim alamadığımız bir yerde staj yapmak istemiyoruz. Biz diş hekimliği öğrencisiyiz, görevimiz hasta bulmak değil mevcut hastayı tedavi etmek. Ayrıca hasta bulsak dahi yeterli sayıda ünit bulunmamasından ötürü hastalara bakamıyoruz.”