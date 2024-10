Öğrenciler kapıda kaldı

Kuşadası’nda bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konservatuar üniversite ve ortaöğretim öğrencileri, binaların depreme dayanıksız olması nedeniyle bir süredir Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda eğitim görüyordu. Kervansaray’da yapılan tadilat sebebiyle geçen hafta ders görülen alanlarda elektrikler kesildiği için öğrenciler ders işleyemezken, konservatuarda eğitimine devam eden öğrenciler, kervansaraya giremedi.

Belediye tarafından kervansarayın kapısına “Alandaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” pankartı asıldı.

Çocuğu 7’nci sınıf öğrencisi olan Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Gaçka, şunları söyledi: "Şu anda Kuşadası Belediyesi de Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü de sorumluluğu üstünden atıyor. Geçen seneden beri binanın elektriklerin kesileceği söyleniyordu. Geçen hafta tadilat gerekçesiyle elektrikler kesildi. 1 hafta boyunca çocuklar karanlıkta ders yaptı. Rektörlük bir muhalif partinin lideri diye konservatuvara uğramadı. İki kurumda karşılıklı suçlu. Okul müdürü bize çözüleceğini söylüyor ama çözüm olsa bile yine geçici olacak. Konservatuvara bir binanın yapılması bütün sorunu çözer. Bizim çocuklarımız için talebimiz bir bina. Çocuklar okula gitti ve kapalı kapılarla karşılaştı. Enstrümanlar içeride kaldı ve 1 hafta sonra sınavları var. Çocuklar sınavda başarısız olabilir. Enstrümanda bir süre çalışmadığı zaman çocuklar oldukça geriye düşecek. Eğitimin bir şekilde sürmesi lazım."

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası Belediyesi olarak, 2015 yılında kentimizde eğitim-öğretim hayatına başladığı halde bina sorunu bir türlü çözülemeyen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı ile ilgili olarak bugüne kadar yetki ve imkânlarımız dâhilinde her türlü desteği verdik ve bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bina ve sınıf sıkıntısı çeken ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerimizin mağdur olmaması için Rektörlük’ten gelen talep üzerine 2021 yılının Ekim ayında Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, Tarihi Kervansaray’ın üst katını 2021-2022 akademik yılının Şubat ayına kadar bedelsiz olarak ADÜ Devlet Konservatuarı’na tahsis ettik. Söz konusu sürenin sonunda ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın bina sorununun halen çözülememiş olması nedeniyle öğrencilerimizin mağdur olmaması için aldığımız ikinci bir Meclis kararı ile Kervansaray’ın tahsis süresini 2021-2022 akademik yılı sonuna kadar bir kez daha uzattık" denildi.

Açıklamada, "2022-2023 akademik yılı başlarken ADÜ Devlet Konservatuvarı’nın bina sorunu sürmekte olduğundan öğrencilerimizin geçtiğimiz iki yıl boyunca da eğitim faaliyetine Kervansaray’da devam etmesini sağladık. O süreçte Kuşadası Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 417 bin lira kira bedeli ödediğimiz Kervansaray ile ilgili geliştirdiğimiz otel ve müze projelerimizi askıya aldığımızı konunun muhatapları olan Konservatuvar yetkilileri, öğrencileri ve kamuoyu ile paylaştık” ifadeleri kullanıldı.

Gelinen noktada Kervansaray’da tadilat yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Atak, şunları söyledi:

“Elektrik altyapısı bakıma ihtiyaç duyan Kervansaray’da AYDEM ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış izin ile yenileme çalışmaları başlatılması kararı alınmıştır. Tadilat çalışması sebebiyle kendilerinden tahliye talep etmemize ve farklı bir binaya çıkmaları durumunda Kuşadası Belediyesi tarafından kira desteği de verileceğini beyan etmemize rağmen bina boşaltılmamıştır. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde bulunan eğitim kurumlarına verdiğimiz destek herkesin malumudur. 2 buçuk yıldır ADÜ Devlet Konservatuvarı’na Kervansaray’da yaşama geçirecek olduğumuz otel ve müze projelerimizi erteleyerek sunduğumuz destek de ortadadır. Bu sorunun karşılıklı iletişim ve diyalog içerisinde; ne öğrencilerimizi, ne belediyemizi, ne de halkımızı mağdur etmeden; ortak akıl çerçevesinde nihayete erebilmesi için çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz.”

GÖRÜŞME SONRASI ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Türkiye’nin en önemli Turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda yine ilçenin en gözde yerlerinden biri olan Kervansaray‘da geleceğin önemli sanatçılarını yetiştirmek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademik ve idari personeliyle öğrencilerimizin eğitim öğretim sürecini devam ettirmektedir. Kuşadası Belediyesi her zaman önemli destek ve katkılarıyla, bu süreçte elde edilen başarıların paydaşı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Üniversitemiz, her zaman öğrencilerimizin yanında olmuş ve bu duruşunu da hissettirmiştir. Kuşadası Belediyesi, öğrencilerimizin eğitim hayatına şimdiye kadar gösterdiği hassasiyeti eminiz ki bundan sonra da göstermeye devam edecek ve her iki kurum da bu konuda gerçekleşecek bir görüşme sonrasında sorunu çözüme kavuşturacaktır” ifadeleri kullanıldı.