Öğrenciler kesintileri protesto etti

Arjantin'de öğrenciler ve akademisyenler aşırı sağcı Başkan Javier Milei'nin kamu eğitimini hedef alan planını protesto etti.

Başkentteki Kongre önünde yapılan eylemde Buenos Aires Üniversitesi Rektörü Ricardo Gelpi, "Hükümetin kamu eğitimini yok etmek için sistematik ve kademeli bir planı var" dedi. FUA Üniversite Federasyonu Başkanı Piera Fernandez, kamu üniversite eğitiminin "hayatta kalma mücadelesi verdiğini" belirterek, eğitim ve bilime yapılan harcamaların bir masraf değil, bir yatırım olduğunu söyledi. "Yasa veto edilirse, sonuçları çok ciddi olur" diyen öğretmen Florencia Rivero da bunun ücretleri, araştırmayı ve diğer temel faaliyetleri etkileyeceğini belirtti.