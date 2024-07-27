Öğrenciler okullarını istiyor

İzmir Karabağlar'da bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin TOKİ tarafından yenilenen binası Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi. Sıkıştırılmış bir okulda eğitime devam eden öğrenciler tepkili.

İzmir Karabağlar’da bulunan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi binasının bahçesine yapılan yeni bina, 2013-2014 yılı başında “misafir” denilerek okula yerleştirilen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verildi.Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinin veli ve öğrencileri duruma tepki göstererek, okullarında tek başlarına eğitime devam etmek istediklerini söyledi.

Lise 1989 yılında Milli Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla dönemin İzmir Valisi Nevzat Ayaz’ın adına kurulmuştu. 1996 yılında ise okula ait arsaya öğrencilerin spor, bilim ve kültürel faaliyetlerini sürdürebilmesi için spor salonu, bilgisayar sınıfı, laboratuvar, kütüphane ve resim atölyelerinin bulunduğu ek bina inşaa edilmişti.

KENDİ OKULLARINDA MİSAFİR OLDULAR

BirGün’e konuşan Okul Aile Birliği Üyesi Tülin Çetin Tunçlar, “Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle imam hatip lisesinin binası yıkıldı ve biz onlar geldiğinden beri sıkıştırılmış binada eğitime devam ediyorduk. 32 derslikli yeni bina yapıldı ve biz bu binaya taşınmayı bekliyorduk ancak Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin müdürü su aboneliğini üzerine alarak inşaat teslim edilmeden okulun tabelasını astırdı” dedi.

Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin 700 tane öğrencisinin olduğunu ve yeni yapılan binada yapılacak olan eğitimin kendilerinin hakkı olduğunu dile getiren Tunçlar, “Çocuklarımız kendi okullarında misafir konumuna düşecekler. Bizim tek amacımız kendi alanımızda, binamızda tek başımıza eğitim sürdürmek. Şu anda bile kontenjanı düşürdüler ve her yıl 100 öğrenci alıyorlar. Öğrenci sayısı azaldıkça okul kapanacak ve hesapta onlar yapmamış olacak. Çocuklarımızı laik, modern ve çağdaş eğitimden koparmaya çalışıyorlar. Bizim okulumuz gibi civarda başka bir okul yok ama 1 kilometre ileride bir imam hatip okulu daha var. Bu okulu oraya taşıyabilirler” diye konuştu.

Öğrenci velisi Filiz Koç da, “Biz ilk kayıt olduğumuzda yeni yapılan bina harabe gibiydi. Bize bitirilince yeni binaya geçileceği söylenmişti. Öğrenciler bodrum katlarda eğitimlerine devam etti. Kışın soğuk, küflü sınıflarda ders yapıldı. Okuduğumuz binanın yıkım kararı var. Binaya çocuklar içindeyken bir şey olsa bunun hesabını kim verecek. Biz misafirlik kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi olan Ebru Ergen ise şunları söyledi: “Benim çocuğum alerjik astım hastası. İki yıl boyunca bodrum katında derslere girdi. Bunca yıl bu çileyi okulumuzu, öğretmenlerimizi, müdürümüzü sevdiğimiz için çektik. İki okulun bir arada olması çok zor”

7 YIL ÖNCE AYNI GİRİŞİM YAŞANMIŞTI

2017 yılında ise Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretim faaliyeti vermek zorunda bırakıldığı ek bina da Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmek istenmiş; Milli Eğitim Bakanlığı’na okulun kapanış yazısı gönderilmişti. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin kapatılması veli ve öğrencilerin çabalarıyla engellenmişti.