Öğrenciler okumasın istiyorlar!

Haber Merkezi

İktidar ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye devam ediyor. “Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile iktidar, şimdi de lisansüstü eğitimde verilen KYK kredisinin 2 yıl ertelemeli ödeme olanağını kaldırdı.

Yönetmelikte yer alan “Borçlu, lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır” ibaresi kaldırıldı.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, değişikliğin lisans öğrencilerinin yüksek lisans yapmasını engelleyeceğine dikkat çekti. Öğrencilere “Lisansüstü eğitim yapmayın deniliyor” diye konuşan Bozdoğan kararın iktidarın akademik çalışmaları önemsememesinin bir yansıması olduğunu söyledi. Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bu maddenin kaldırılması öğrencilere borcunuzu ödemek için acil çalışmaya başlayın demektir.”