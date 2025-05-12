Öğrenciler ortada kaldı

Kocaeli Üniversitesi'nin Anıtpark yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi binası öğrencilerin mücadelesi sonucu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Ancak heykel öğrencilerine kampüs içerisinde başka bir yer ayarlanmadı.

Resim ve Geleneksel bölümü öğrencileri ise atölyesiz kaldı. Öğrenciler 30 km uzaklıktaki Hereke'ye gönderilmek isteniyor. Bu karşı çıkan öğrenciler iki haftadır doğru düzgün ders işleyemediklerini belirterek, Seka’da depreme dayanıklı bir yerleşke inşa edilmesini talep ediyor.

SAĞLIKLI YER TALEBİ

Öğrenciler BirGün'e yaptıkları açıklamada, kendilerine resmen 'eve gidin' yönünde açıklamalar yapıldığını belirterek, "Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak, depreme dayanıksız Anıtpark Yerleşkesinde haftalardır ders işlemeye devam ediyoruz. Hocalar iki haftadır okul bahçesinde oturuyor. Odalarına giremiyorlar. Dekan ile görüşmelerimiz sonucunda binaya giriş ve çıkışlarımız yasaklandı. Bu duruma alternatif olarak biz öğrenciler için bir atölye ve ders işleyebileceğimiz bir yer ayarlanmadı. Biz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak sanatımızı icra etmeye ve derslerimizi sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmek istiyoruz! Şu anki fakültemizden 30 km uzaklıkta olan Hereke yerleşkesine gitmek değil, bir kültür havzası olan Seka’da depreme dayanıklı bir yerleşke inşa edilmesini talep ediyoruz! Hereke binasının sadece inşaatı var ortada. Yani hazırda bitmiş bir bina da yok. Seka'da, Umuttepe kampüsünde de bir çok boş yer var" ifadelerini kullandı.