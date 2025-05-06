Öğrenciler özgür kalsın

Haber Merkezi

19 Mart darbesinin ardından sokaklara çıkan ve demokratik hakkını kullanan yüzlerce öğrenci gözaltına alındı ve tutuklandı. Ardından birçoğu tahliye edilirken hala cezaevlerinde olan onlarca öğrenci var.

Öğrenciler gönderdikleri mektuplarda, "Unutulduğumuzu düşünüyoruz" ifadelelerini paylaşıyor. Öğrencilerin dışarıdaki arkadaşları da konuya dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenliyor.

Bu kapsamda Ankara'daki sokak eylemlerinde tutuklanan öğrenciler Rojbin, Ozan, İbrahim ve Taylan'a mektup yazmak amacıyla sıra arkadaşları Kuğulu Park'ta toplandı. Öğrenci Faaliyeti'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Tutsak arkadaşlarımız Rojbin, Ozan, İbrahim ve Taylan'a mektup yazmak için buluşuyoruz" dedi. Öğrenciler yazdıkları mektupları arkadaşlarına gönderdi.