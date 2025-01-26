Öğrenciler sabah namazına götürüldü

AKP iktidarının eğitimdeki gerici politikalarına tepkiler sürerken öğrenciler gerici vakıf ve derneklerle yapılan işbirlikleri ile sabah namazlarına götürülmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise İstanbul Kağıthane’de yaşandı. Kağıthane Belediyesi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve gerici vakıflarla birlikte öğrencileri sabah namazına götürdüğü ortaya çıktı.

“Kağıthane’de gençlik uyanıyor, her pazar ailece sabah namazında buluşuyor” isimli etkinlik kapsamında 12 gün boyunca sabah namazına katılacak öğrencilere ise “hediye” verileceği öğrenildi. Program 8 Aralık 2024 tarihinde başlarken 23 Mart 2025’e kadar sürmesi planlanıyor.

Programın Kağıthane Eğitime Destek Platformu organizesinde düzenlendiği öğrenildi. Etkinliğe AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen’in yanı sıra Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), Hayrat Vakfı, Cihannüma da katıldı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden paylaşılan 8 Aralık 2024 tarihli duyuruda, etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit’in de katıldığı belirtildi. Öğrencilerin görüntülerinin paylaşıldığı duyuruda gerici vakıflara “STK” denirken şu ifadeler kullanıldı: “Kâğıthane Eğitime Destek Platformu’nun organizesinde düzenlenen ‘Gençlik Uyanıyor Sabah Namazı’ programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.”