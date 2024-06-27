Öğrenciler sansüre inat Hipokrat Yemini'ni okudu, dekan yardımcısı salonu boşalttırdı

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini’ndeki “hastanın cinsel yönelimi” kısmı sansürlendi. Öğrenciler ise sansürü tanımayarak ilgili bölümü de okudu. Hipokrat Yemini'ni okutan Dekan Yardımcısı Tuba Gül ise olayın ardından düzenlenecek kokteyli iptal ederek velileri okulun dışına çıkarttırdı.

Onur DURMUŞ

27 Haziran'da düzenlenen Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’ne sansür uygulandı. Öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, “Hekimlik Andı” olarak bilinen Hipokrat Yemini’nin ‘hastanın cinsel yönelimi’ bölümü sansürlendi.

Yeminin “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, , toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısmından 'cinsel yönelim' ifadesi çıkarıldı.

Söz konusu bölümün Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından okunduğu sırada öğrenciler, çıkarılan kısımları ekleyerek hep bir ağızdan söylediler. Bunun üzerine veliler alkışlarla öğrencilere destek verdi.

Öğrenciler Hipokrat Yemini sansürünü hiçe saydı, dekan yardımcısı salonu boşalttırdıhttps://t.co/cwpYNSytyV pic.twitter.com/h8V7x5TLQS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 27, 2024

DEKAN YARDIMCISI VELİLERLE TARTIŞTI, ÖĞRENCİLERİ SALONDAN ÇIKARTTIRDI

Bu gelişmeden sonra yemin töreninin ardından gerçekleştirilecek olan kokteyl ise öğrencilere hipokrat yemini ettiren Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından iptal edildi.

Olayın ardından kokteyl için hazırlanan alandaki kuru pasta ,su ve meşrubatlar kaldırıldı.

Velilerin 'öğrencilerimize suyu bile reva görmüyorsunuz. Bu öğrenciler 25-26 yaşlarında özgür bireyler' demesi üzerine Tuba Gül velilerle tartıştı.

Ordu Tıp Fakültesi içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler ile velilere izin verilmedi, öğrenciler ve veliler özel güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkartıldı.

Birçok veli öğrencilerinin salondan çıkarılmasına tepki gösterirken mezuniyet fotoğrafları zorunlu olarak fakültenin bahçesinde çekildi.

Salonun içerisinde bulunan alanda mezuniyet fotoğrafı çekilmesi için hazırlanan yerde değil de dışarıda fotoğraf çektirmek zorunda kalan öğrenciler ve veliler ise duruma tepki gösterdi.