Öğrenciler Saray’ın kâbusu

Politika Servisi

Ülkenin dört bir tarafında Saray rejimine karşı açığa çıkan itirazların öncüsü olan gençlik kesimleri, 19 Mart Saray darbesinin ardından fitilini ateşlediği isyan dalgasını farklı biçimlerde açığa çıkarmaya devam ediyor.

Rejime karşı bir araya gelen gençler siyasetin öznesi durumuna gelirken üniversitelerde açığa çıkarttıkları mücadele zeminleri ile rejimin politikalarına örgütlü bir şekilde reaksiyon gösteriyorlar. İktidar blokunun baskıcı politikaları karşısında da birlikte yükselttikleri mücadelelerle yanıt veren öğrenciler, rejime karşı yıllardır biriken öfkenin tekrar tekrar açığa çıkmasında da rol oynuyorlar. Bir hafta içerisinde yoksulluğa, gericiliğe, adaletsizliklere karşı bir araya gelen gençler okullarında örgütledikleri eylemlerle iktidarın temsilcilerine de asıl öznenin kendileri olduğunu düzenledikleri eylemlerle gösterdi.

Son olarak önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’nde, İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” etkinliği kapsamında 6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ı konuk edeceğinin öğrenilmesi üzerine eyleme geçti. Eyleme polisin müdahalesi sonu 97 kişi gözaltına alınırken 82 öğrenci emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dün mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 6 öğrenci ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Gerçekleşen eylemde açığa çıkan en büyük şey ise bir kez daha öğrencilerin örgütlü gücü oldu.

Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde başlayan eylemlerde iktidarın gerici politikalarını teşhir eden öğrenciler Yıldız’ın üniversitede konuk edilmesine karşı da “Üniversiteler bizimdir” sloganları attı. “Boğaziçi iktidarın arka bahçesi değil”, “Erkek şiddetini ve istismarı meşru kılan zihniyete üniversitemizde yer yok” yazılı pankartlar açan öğrenciler, “Nureddin defol, bu kampüsler bizim”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında ise sınıfta bulunan bir öğrenci Nureddin Yıldız’a yumurta fırlatarak protesto etti. Aynı dakikalarda bir grup üniversite önünde Nureddin Yıldız lehinde gösteri yaparken, bir süre sonra öğrencilerin yürümek istemesi üzerine, alana çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvetin gelmesi üzerine alanda bulunan öğrenciler, ”Kadınlar ölürken polis nerdeydi?”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda polis öğrencileri ablukaya aldı, aralarında T24 muhabiri Can Öztürk’ün de bulunduğu ters kelepçe ile gözaltına alınanlar oldu.

MEMLEKET BİZİM, YOBAZA FAŞİSTE BIRAKMAYIZ

Dün adliyeye getirilen arkadaşlarını da yalnız bırakmayan öğrenciler ise Çağlayan Adliyesi önünde “Bu memleket bizim, yobaza faşiste bırakmayız” sloganları atarak eylem yaptı. Adliye önünde yapılan basın açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan polis müdahalesi ve gözaltılar protesto edildi.

YAŞASIN ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI

Basın açıklamasında şu talepler dile getirildi:

Gözaltındaki tüm arkadaşlarımız ve tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılsın. Üniversitelerde silahlı polis istemiyoruz! Polis ablukası kaldırılsın. Arkadaşlarımıza işkence eden polisler yargı önüne çıkarılsın. Maçka’da öğrencilerin iradesini koruyan arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz.

Açıklama, “Arkadaşlarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın öğrenci dayanışması!” sözleriyle sona erdi.

∗∗∗

OKULLARDA GERİCİLİĞE GEÇİT YOK

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine diğer üniversitelerden de destek açıklaması geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sıra arkadaşlarıyla dayanışma gösterdikleri bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu ülkenin üniversiteleri; bilimin, eşitliğin ve özgürlüğün peşinden giden öğrencilerin omuzlarında yükselir. Üniversitelerimizde gericiliğe geçit yoktur" denildi.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri de kampüste düzenledikleri eylemde "Kampüslerimizde karanlığa geçit yok" şeklinde pankartı açtı.

∗∗∗

İSTANBUL VALİSİ GÜL’ÜN KANITLANAMAYAN İDDİASI

Öğrencilere müdahaleyi sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Murat Ağırel’in mesajını İstanbul Valisi Davut Gül alıntıladı. Gül, öğrencilerin fiziki müdahalesi sonucu 13 polisin yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandığını iddia etti. Gül’ün iddiasına ilişkin hiçbir fotoğraf ortaya çıkmazken sosyal medyadan Gül’e tepkiler yükseldi.

Polislerin yaralandığı belirtilen 5 metrelik çukur iddiası sosyal medyada bu fotoğrafla görüntülendi.

∗∗∗

ŞİMŞEK’İ ÜNİVERSİTEYE ALMADILAR

Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Finans Zirvesi de öğrenciler tarafından protesto edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de zirveye katılacağını öğrenen öğrenciler, üniversitede eylem çağrısında bulundu. Rejimin ekonomi politikalarına karşı da ses yükselten gençler “Boğaziçi, Hisar’da şimşek çaktırmaz”, “Üniversiteler bizim, bizimle özgürleşecek” sloganları ile yürüdü.

Yürüyen öğrencilere polis müdahale ederken öğrenciler ablukaya alındı. Eylem esnasında ablukaya alınan öğrenciler, "Şimşek defol üniversiteler bizimdir" pankartı açtı. Ablukadan çıkan öğrenciler eylemlere devam ederken yükselen tepkilerin ardından Şimşek programdan çıkarıldı.

∗∗∗

BİNALİ YILDIRIM ADINI GİZLEYEREK PROGRAMA KATILDI

Yeditepe Üniversitesi’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) düzenlediği 1. Türk Devletleri Uluslararası Hukuk Kongresi etkinliğinde eski AKP’li Başbakan Binali Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı. Yıldırım’ın konuşmacı olacağının duyurulmadığı ve Türk Dili Edebiyatı dersindeki öğrencilerin ders kapsamında Yıldırım’ın konuşmasını dinlemeye götürüldüğü iddia edildi. Öğrenciler etkinliği düzenleyen Yeditepe Üniversitesi Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi’nden Ecem Elif Ünal’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım ile fotoğraflarını paylaşmasına tepki göstermişti.