Öğrenciler size teslim olmaz

Hacettepe Üniversitesi yemekhanesine getirilen ‘rezervasyon’ zorunluluğuna karşı geçtiğimiz günlerde eyleme geçen ve gözaltına alınan öğrenciler dün üniversitede gözaltıları protesto etti. Yemekhane meydanında toplanan üniversiteliler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından “Öğrenci iradesi teslim alınamaz” pankartı ile kampüs içerisinde yürüyüşe geçen öğrenciler, “Hacettepe ayakta AKP’ye direniyor” sloganları ile rektörlüğe yürüdü.

Gözaltına alındıkları sırada polisin sert müdahalesine maruz kalan ve ellerine plastik kelepçe takılan üniversiteliler, rektörlük önüne plastik kelepçeler fırlattı. Öğrenciler her türlü saldırıya maruz kalmalarına rağmen nitelikli beslenme hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Rektöre “Öğrencine şiddet uygulattıktan sonra koltuğunda hangi yüzle oturmaya devam ediyorsun?” sorusunu yönlendiren üniversiteliler “Öğrenci dayanışmamız sizin sermayenizden de makamlarınızdan da 10 gömlek üstündür” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Nitelikli beslenme hakkımızı savunduğumuz için her türlü işkenceye, gözaltına ve baskıya maruz kalmamıza rağmen sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyi büyütmek için buradayız. Geçtiğimiz cuma günü; beslenme hakkımıza vurulan zincirleri kırmak için memur yemekhanesi önünde toplandık. O gün, banka müşterisi olmadığı için ya da rezervasyon yaptıramadığı için yemekhaneden aç dönen hiçbir arkadaşımız olmadı. Fakat bizim en temel hakkımız olan beslenme hakkımızı almak için verdiğimiz mücadele, atanmış kayyum rektörün canını sıkmış olmalı ki kampüsü çevik kuvvet polisleriyle doldurdu.

Basın açıklaması okuma ve görüşme talebiyle rektörlüğe yürüyüşe geçmemizin ardından çevik kuvvet polislerinin şiddetiyle karşı karşıya kaldık. Birçok arkadaşımız yaralandı, 38 arkadaşımız gözaltına alındı. Fakat bugün burada da kanıtladığımız gibi baskılar bizi meşru taleplerimizi savunmaktan geri durdurmadı. Bir kez daha görmüş olduk ki polis kimin polisi? Kimlerin karşısında, kimlerin yanında. Bizim haklı taleplerimizden yana olmadığı çok açık. Faşist çetelere, sermayeye, kayyum rektöre kalkan olan çevik barikatı bize karşı silah oldu. “Var mı gençler gözaltına alınmak isteyen” şeklinde ifadelerle bizi korkutabileceklerini, yıldırabileceklerini sandılar ama yanıldılar. Birbirimize daha çok kenetlendik, kimin karşımızda, kimin yanımızda olduğunu bir kez daha anladık.

Biliyoruz ki fakültelerimizin, yurtlarımızın, yemekhanemizin asıl sahipleri bizleriz. Sermayenin, polisin, kayyum rektörlerin kampüslerimizde yeri olmadığının bilincindeyiz. Üniversitelerimizdeki işgalin hukuki çatısını oluşturan YÖK’e, kayyum rektörlere, sermayeye karşı birliğimizin gücünü kullanarak bu ablukayı dağıtacağız. Hacettepeliler olarak Rektörlüğe buradan soruyoruz: öğrencine şiddet uygulattıktan sonra koltuğunda hangi yüzle oturmaya devam ediyorsun?