Öğrenciler soğukta eğitim görüyor

İzmir Bornova’ya bağlı Yeşilçam Mahallesi’nde yer alan Şehit Musa Can Ortaokulu ve İlkokulu, aynı binada eğitim veriyor.

Yaklaşık 550 öğrencinin eğitim aldığı okulda hala kaloriferler yanmıyor.

2024 yılının Haziran ayında okula doğalgaz boruları çekilen okulda, ihaleyi kazanan firma düzenli çalışmadığı için doğalgaz bağlantısı bir türlü tamamlanamadı. Eğitim Sen 4 Nolu Şube okulda eğitim yapılamaz bir ortamın oluştuğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Çocuklar ve öğretmenler üşüdüğü için eğitim yapmakta zorlanıyoruz" denildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmede, gaz bağlantısının yapılmadığı ancak diğer tüm işlemlerin tamamlandığı ifade edildi. İzmir Gaz ise, okul için herhangi bir başvuru yapılmadığını belirtti.