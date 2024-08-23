Öğrenciler sokakta kaldı

İlayda SORKU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yönetimi, okulların açılmasına günler kala 222 kişilik Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu'nu kapattığını duyurdu. Yurdun 2019 yılında kapatılan Balmumcu Yerleşkesindeki Sinema ve Televizyon öğrencilerine kampus olarak kullanılacağı açıklandı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu, Balmumcu Yerleşkesinin deprem yenileme süreci tamamlanıncaya kadar eğitim-öğretim mekanına duyulan ihtiyaç nedeniyle yurt hizmetine kapalı tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Fahiş ev ve yurt fiyatlarını hatırlatan öğrenciler, Rektörlük tarafından kararın geri çekilmesini bekliyor.

2 yıldır yurtta kalan Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi, öğrencilere karar alınmadan önce konuyla ilgili hiçbir bildirimde bulunulmadığını dile getirerek, “Biz ilk defa dün 21 Ağustos günü öğrendik. Balmumcu Yerleşkesi 2019'da kapatıldı, deprem sebebiyle. 5 yıldır o bina kapalı ve biz sinema öğrencileri olarak zaten Fındıklı Kampüsü, Beşiktaş Kampüsü ve Salıpazarı Kampüsü olmak üzere 3 farklı kampüste derslerimize devam ediyorduk. Bundan dolayı çok verim alamıyorduk derslerimizden ama bu verimsizliğin çözümü yurdu kapatmak değil. Özel yurdu karşılayabilecek ya da eve çıkabilecek bir imkânım yok benim. Rektörlük bizi sokağa attı. Kendi kadın öğrencilerini önemsemedi, yurtsuz bıraktı” dedi.

Sinema ve Televizyon bölümünde okuyan bir başka kadın öğrenci ise, Balmumcu Yerleşkesine dair yapılan tüm raporların bina güçlendirmesi ile kullanıma açılabileceği yönünde olduğunu dile getirdi.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Buna rağmen kampusun 5 yıldır kullanıma kapalı olduğunu belirten öğrenci, şu ifadeleri kullandı: “Boşu boşuna 200 kadın öğrenciyi mağdur ettiler. Hem de 5 yıldır çeşitli farklı alternatifler bulabiliyorken. Öğrenciler şu an ne yapacağını bilmiyor. Ayrıca kentte öğrenci arkadaşların barınabileceği diğer kamu yurtların başvuruları daha yeni bitti. Başvurular bittikten sonra duyuru yaptılar. Dolayısıyla öğrencileri seçeneksiz ve evsiz bıraktı.”