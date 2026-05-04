Öğrenciler tahliye edildi: Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları gündemdeki yerini korurken, Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde iki kişinin pompalı silahla havaya ateş açması üzerine büyük bir tedirginlik yaşandı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

amidahaber'de yer alan habere göre, okul önüne giden ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi öğrencilerin derste olduğu sırada ellerindeki pompalı silahlarla havaya ateş açtı. Okul önündeki görevlilerin müdahalesi ile havaya ateş açan kişiler olay yerinden kaçarken, okul binasında büyük bir tedirginlik yaşandı.

İdarecilerin durumu bildirmesi üzerine okul önüne 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ambulans yoğunluğunu gören bazı aileler okul önüne gelerek çocuklarını alarak eve götürdü. Okulun anaokulundaki çocuklar tahliye edilirken, ailelerin büyük bir panik yaşadığı görüldü.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile saldırganlar ellerindeki pompalı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

DHA'ya konuşan olayın görgü tanığı Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçtığını ifade ederek, “Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, bana birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri ‘yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım’ dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı” dedi.