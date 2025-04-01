Öğrenciler tedirgin

Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlere katıldıkları için tutuklanan bazı öğrencilerin cezaevinde kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia edildi.

İstanbul’da bulunan Silivri 3 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan 5 öğrencinin çete, cinayet faili gibi adli suçlularla aynı koğuşta kaldığı öğrenildi. Avukatlardan edinilen bilgilere göre, söz konusu öğrencilerin duş almak, uyumak ve yemek yemek gibi en temel ihtiyaçlarını gidermek konusunda da tedirgin hissediyorlar. Öğrencilerin talebi ise diğer tutuklu öğrencilerin yoğunlukta olduğu koğuşa geçmek.

SOL Hukuk’tan Avukat Deniz Demirdöğen, adli suçlular nedeniyle öğrencilerin tedirgin olduğuna dikkat çekerek “Öğrencilerin koğuş değişimi talebi Cezaevi Müdürlüğü’ne iletildi. Bu çocuklar öğrenci, şimdi de cezaevinde oldukları için endişe duyuyorlar” dedi.

Öğrencilerin yaşadığı bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini ifade eden Demirdöğen, “Kamuoyu oluşturarak bu sorunu çözeriz. Bu öğrencilerin yeri cezaevleri değil, okullardır. Suçlandıkları suçun yatarı dahi yokken tutuklanmaları kabul edilemez. Ortada suç da yok. Öğrencilerin eylemlere katılması, yaşananları protesto etmeleri anayasal haklarıdır. Öğrencilerin yaşadığı bu durum bir an önce son bulmalı ve son bulması için de mücadele edeceğiz” diye konuştu.