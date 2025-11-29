Öğrenciler üniversitede sessiz yürüyüş yaptı

Gümüşhane Üniversitesi'nde yaşanan silahla rehin alma olayının ardından üniversite öğrencileri, kampüs içerisinde sessiz yürüyüş düzenledi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp üniversitede sivil memur olarak çalışmaya başlayan 26 Kasım’da H.T., tabancayla fakülte binasına gelerek havaya ateş etti.

Olayın ardından bir araya gelen öğrenciler, kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşle yaşananlara tepki gösterdi.

Yeliz Özalp ise sessiz yürüyüşün anlamına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Turizm Fakültesi önünden buraya kadar attığımız her sessiz adım, kampüsümüzde yaşanan şiddete karşı onurlu bir duruşun simgesiydi.

Bugün burada sergilediğimiz bu birliktelik; korkuya teslim olmadığımızın ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizin en net ifadesidir.

Şiddete maruz kalan personelimizin yaşadığı travmayı paylaşıyor, kendisine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.