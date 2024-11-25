Öğrenciler üşüyor, bakanlık umursamıyor

Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube’si okulların kış aylarında yeteri kadar ısınamaması, depremde yıkılan okulların ne zaman yapılacağının belli olmaması ve bu sorunların çözülememesine yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleşen basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube adına Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol okudu.

Millî Eğitim Bakanlığı 2025 bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtiğimiz günlerde görüşüldüğünü hatırlatan Akyol, “Bakan Tekin’in 2025 yılı bütçe sunumu, her şeyden önce eğitimdeki yapısal sorunları çözmekten uzak, tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlıdır. Eğitime erişimde yaşanan sorunlar, okulların temizlik başta olmak üzere en temel ihtiyaçları, eğitim emekçilerinin mesleki ve ekonomik sorunları ve kamusal eğitimin güçlendirilmesi gibi hayati konular, Bakanlığın gündeminde yine yer bulmamıştır” dedi.

Türkiye’de eğitim çağında olup okula gidemeyen çocuk sayısının 612 bin 814 olduğunu belirten Akyol, “Yoksul aile çocukları MESEM’lere yönlendirilerek, sağlıksız koşullarda, yoğun sömürü altında, sermayeye ucuz iç gücü olarak sunulmaktadır. 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2025 bütçesinde bu oran sadece 9,73 olarak belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

OKULSUZ EĞİTİM

Deprem nedeniyle Bornova’da birçok okulun yıkıldığını fakat hala yerine yenisinin yapılmadığına dikkat çeken Akyol, “Uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle de bu okullarımızın uzun süre daha tamamlanamayacağı gerçeğidir. Yapılmayan okullarımız ve okul binası eksikliğinden dolayı birçok okulumuz ikili eğitim yapmakta, öğrencilerimiz şafak sökmeden okula gelmekte ve gecenin karanlığında evlerine dönmek durumunda kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Okulların ısınma problemlerine çözüm bulunamadığını ifade eden Akyol, “Bornova Yeşilçam semtinde bulunan Şehit Musa Can İlk ve Orta okulunda kalorifer sistemi doğalgaza dönüştürülmüş ama doğal gaz bağlantısı bitirilemediği için faaliyete geçmemiştir. İkili eğitimde yapan bu okulumuzda çocuklarımız sabahın soğuğunda soğuk sınıflarda eğitim almaya çalışmaktadırlar. Yine yıkılan Naldöken Muharrem Candaş ilkokul ve ortaokulu, inşaatı yeni biten Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınmıştır. Okullarımızın açılmasının üzerinden üç aydan fazla bir süre geçmesine karşı bu okulumuzun birçok eksikliği gibi ısınma problemi de çözülememiştir” dedi.

“ISINMA SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN”

Eğitim emekçilerinin sorunlarını görmezden gelip her 24 Kasım’da öğretmenliğin çok kutsal ve onurlu bir meslek olduğundan bahsetmelerinin rahatsızlık verdiğini dile getiren Akyol, şunları dile getirdi: “Eğitimin ve öğretmenlerin gerçek sorunlarını çözmek yerine, ısrarla görmezden gelenlerin bildik nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz. Bu okullarımızın ısınma sorunlarının bugüne kadar çözülmemiş olması da açık olarak söylememiz gerekirse en basit tabirle çocuklarımızın ihmalidir. Biz buradan bütün yetkililere sesleniyoruz; bu işlerin aksamasında, ihmalinde sorumluluğu bulunan il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin derhal görevden alınmasını ve acil olarak bu okullarımızın ısınma sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Hiç kimse, bu koşullar altında öğretmenlerimize eğitim yaptırmaya ve çocuklarımızı bu koşullarda eğitim almaya mahkûm edemez.”