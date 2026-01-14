‘Öğrenciler yoksul hale getirildi’

Haber Merkezi

Ev kiraları, okul giderleri, ulaşım masrafları gibi birçok sorunla baş etmeye çalışan üniversite öğrencileri, çareyi ya çalışmak ya da okulu bırakmakta arıyor. Öğrencilerin kaldıkları yurt kiralarında da durum farklı değil. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin, ödediği kira ücreti 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Özel yurtlarda ise aylık barınma ücreti 10 bin TL’yi geçiyor. MA’nın haberine göre üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlarını karşılamanın çok altında kalan 4 bin TL’lik KYK bursunun, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir orana yükseltilmesini istiyor.

PARA ULAŞIMA GİDİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Hayal Daştan, bir kadın olarak hijyen ürünlerine, nitelikli beslenmeye ulaşamadığını belirtti. Daştan, "Geçen ay İzmir Kart’a 1000 TL’ye yakın para attım. İade veya aktarma olmasına rağmen yine de yetmiyor. Bazı arkadaşlarım kendi ailelerinden de destek alıyor. Yetmediği yerde part-time işlerde çalışıyorlar. Ben mesela part-time işe giremiyorum. Çünkü yurt giriş saati sıkıntısı olduğu için kendime uygun bir iş bulamıyorum. İş bulan öğrenciler de hafta sonları bile çalışmak zorunda kalıyorlar. Hangi ara dinlenecek hangi ara çalışacak öğrenciler?” dedi.

DIŞARIDAN YEMEK YİYEMİYORUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Sabriye Kolcu, bursun öğrencilerin beslenmesine bile imkân vermediğini ifade etti. Kolcu, gençlerin bilinçli olarak yoksullaştırılmak istendiğine işaret etti. Ulaşımdaki ekonomik zorluklara dikkat çeken Sabriye Kolcu, "Yurt ve okuldaki yemekhaneler bir öğrencinin beslenebilmesi için çok yetersiz. Bir yemek de görmek istemediğimiz, besin olmayan materyaller çıkıyor. Dışardan yemek yememiz KYK bursuyla mümkün değil" diye konuştu.