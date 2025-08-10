Öğrenciler yurtsuz kaldı

İlayda SORKU

Ülkenin en yüksek bütçeli üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan bir ay önce Buca Erkek Öğrenci Yurdu’nu kapatma kararı aldı.

2025 yılında 10 milyar 243 milyon 805 bin TL ile en çok bütçe ödeneği alan 6’ncı üniversite olan DEÜ, yaklaşık 800 öğrencinin barındığı yurdu “depreme dayanaksız” olduğu gerekçesiyle 2025–2026 eğitim yılı boyunca kapalı tutacak. Karar, dönem başlamadan haftalar önce açıklanınca öğrenciler tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın “Kendimizin kalmayacağı yerde öğrencilerimizi barındırmayız” sözleri aktarıldı. Söz konusu yurt binasının 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kapalı tutulacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin mağdur olmaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü ile alternatif yurt imkânlarının sağlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü bildirildi.

YER BULUNAMAMIŞ

Üniversiteye başladığından beri yurtta kaldığını aktaran öğrencilerden biri, “Yeni döneme haftalar kala alınan bu kararla, bizi belirsizliğe ve barınma sorununa itiyorlar” ifadelerini kullandı. Yurtta aylardır konuya ilişkin söylentiler olduğunu belirten öğrenci, “Son dakikaya kadar söylememeleri nerede barınacağımızı düşünmemelerinin bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Depreme dayanıksızlık gerekçesini değerlendiren bir öğrenci de şunları aktardı: “Deprem riski aylar öncesinden belli olan bir durum. Üniversitenin bu konuda planlama ve araştırma yapacak vakti de bütçesi de vardı. Söylentiler üzerine yurt görevlisiyle ne yapacağımızı konuşmaya gittiğimde bana, ‘Bildiğiniz yurda dönüştürülebilecek bir bina varsa, Rektörlüğe dilekçe yazın. Şu an araştırma yapılıyor başka bir yer için’ dedi. Ancak üniversitemiz en çok bütçe ayrılan üniversitelerden biri. Dolayısıyla üniversitemizin yaklaşık 800 öğrenci için en azından geçici olarak bir bina ayırması bu kadar imkânsız olmamalı.”

2 yıldır üniversitenin yurdunda kalan bir başka öğrenci ise, “Son dakika oldu her şey. Şu anda eve çıkıyorum. 2 bin 500 lira ödüyordum yurda, şimdi bir arkadaşımla 20 bin liraya bir ev bulduk. Her ay 10 bin lira ödeyeceğim, barınma masrafım bir anda 4 katına çıktı” dedi.

Üniversite yurdunun kendilerine alternatif sunduğunu vurgulayan öğrenci, “KYK’lerde 6 kişilik odalarda yaşamaktansa burası daha sağlıklı, uygun ve hijyenik bir alternatifti bizim için. İnsanca barınabileceğimiz bir alternatif yok şimdi. Her öğrenci gibi okurken çalışıyoruz biz de. Sadece burs ile geçinen arkadaşlarımız ne yapacak?” diye sordu.