Öğrencilerden atanmış ODTÜ rektörü Yozgatlıgil'e açık mektup

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin düzenledikleri eylemlerde uğradıkları şiddet ve gözaltılara ilişkin sessizliğini koruyan atanmış rektör Ahmet Yozgatlıgil'e istifa çağrısı yaptı.

ODTÜ öğrencileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolar hakkında atanmış rektör Ahmet Yozgatlıgil’e bir açık mektup gönderdi.

Öğrencilerin mail yoluyla Yozgatlıgil'e gönderilen açık mektupta, 19 Mart'tan bu yana yaşananlara vurgu yapılarak "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içerisinde bulunduğu 28 kişinin diplomasının hukuksuz iptali ve 106 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, halkı ve üniversite öğrencilerini sokağa dökmüştür" denildi.

"POLİSİ MÜDAHALEYE DAVET ETTİNİZ"

Atanmış rektör Yozgatlıgil'in yaşanan adaletsizliklere, hak ihlallerine ve hukuksuzluklara karşı iktidarın ve yandaşlarının yanında durduğu belirtilen açıklamada, "ODTÜ kampüsünde anayasal yürüyüş hakkını kullanmak isteyen, “kılına bile zarar gelmesini istemediğinizi” söylediğiniz öğrencilere; üniversitelerin özerk yapısı gereği yalnızca valilik kararı ile değil bizzat sizin de girmesine karar ve destek verdiğiniz, bunu kendileri de itiraf eden polisler şiddet uyguladı, anayasal haklarımızı ihlal etti ve bizleri kendi kampüsümüzde abluka altıına aldı. Üstelik sadece şarkı söyleyerek ve dans ederek bir araya gelen öğrencilere karşı bile polisi müdahaleye davet ettiniz" ifadelerine yer verildi.

Yozgatlıgil'in öğrencilere mailden gönderdiği "şiddete ve suça karışmama" mesajının anımsatıldığı mektupta, "Bu tutumunuz, öğrencilerinizin değil, iktidarın çıkarlarını koruduğunuzun en açık göstergesidir" sözleri kullanıldı.

Mektubun devamında şunlara yer verildi:

"Attığınız mailde katıldığımız bir nokta var ki ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Dediğiniz gibi, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade ettikleri, farklılıklara rağmen bir arada durabildiği bir ortam üniversite için kıymetli bir güçtür. Ancak bu ortamı sağlayan ne sizsiniz ne makamınız ne de hizmet ettiğiniz iktidar ve sermaye gruplarıdır. ODTÜ’nün tarihi boyunca, temsilciliğini yaptığınız kesimlere karşı öğrencilerin yürüttüğü mücadele, bu ortamın gerçek yaratıcısı ve koruyucusudur. Adını zikretmekten çekinmediğiniz “ODTÜ ruhu” işte tam da bu mücadelenin kendisidir. Bu sebeple, bizim bu ruhu unutmadan ilerleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Sizler, Hasan Tan, Verşan Kök gibi diğer atanmışlarla tarihe gömülürken bizler ODTÜ ruhunu sürdürenler olarak tarihe yazılacağız.

Günlerce kendi kampüsümüzde abluka altında tutulduk, anayasal yürüyüş hakkımız ve ulaşım hakkımız engellendi. Tüm bunlar olurken okula defalarca kez polis ve TOMA girdi, arkadaşlarımız şiddete ve gözaltılara maruz kaldı. Üniversitemizin düzenini bozan, başkalarının hakkını ihlal eden ya da suça karışan eylemleri yapan bizler değil, siz ve kampüse soktuğunuz polislerdir. Bu durum karşısında yapmanız gereken tek şey, sorumluluğu alarak istifa etmektir. ODTÜ öğrencileri olarak sizi istifaya davet ediyoruz. Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir"