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Öğrencilerden baretli eylem

Güncel
  • 19.12.2024 05:00
  • Giriş: 19.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 19.12.2024 05:00
Öğrencilerden baretli eylem
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) kütüphanenin tavanından sıva parçalarının öğrencilerin üzerine dökülmesini öğrenciler dün protesto etti. Rektörlük önüne baretli yürüyüş düzenleyen öğrenciler, yaptıkları açıklamada, taleplerini iletti.

Açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Kütüphane ve diğer binaların yapı güvenliği derhal sağlanmalıdır. Tadilatlar hızlıca bitirilmeli ve öğrenimi engelleyen bu kişilerin faaliyetleri hakkında muhakeme yapılmalıdır.”

Kütüphanede sıvaların dökülmesi üzerine açıklama yapan üniversite yönetimi firmanın kusurlu olduğunu belirtti. Öte yandan Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Yurdum Kafe’nin çalışma saatlerinin kısaltılmasına karşı protestolara katılan çok sayıda öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

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