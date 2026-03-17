Öğrencilerden bayram öncesi otobüs zammına tepki: Fırsatçılığın önüne geçilmeli

Isparta'da öğrenim gören üniversite öğrencileri Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla şehirler arası otobüs fiyatlarının arttığını savundu.

Gazetecilere konu hakkında konuşan öğrenciler, bayram öncesi şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının arttığını öne sürdü. Öğrenciler, bayram dönemlerinde bilet fiyatlarının yükselmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Isparta’da öğrenim gören bir üniversite öğrencisi, fiyat artışlarının özellikle kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

“Ben bu artışın bayağı kötü olduğunu düşünüyorum, özellikle öğrenciler açısından. Sonuçta ailemizi görmek için memleketlerimize gidiyoruz. Aslında bunu daha da azaltmaları gerekirken insanlar para koparmanın peşinde. Bunun çıkarcılık olduğunu düşünüyorum. Geçen sene fiyatlardan dolayı gidemeyen arkadaşlarım oldu. Seferler de artırılmıyor. Seferler az olduğu için fiyatları daha da artırıyorlar. Öğrencileri hiç düşünmüyorlar.”

"MAALESEF BU BAYRAM MEMLEKETİME DÖNEMEYECEĞİM"

Bir başka öğrenci ise fiyat artışlarını “üzücü” olarak değerlendirerek, “Ben bu artışın çok saçma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hepimizin ailemizi görmeye hakkı var. İnsanların bunu fırsat bilip fiyatları artırması çok üzücü bir durum. Türkiye’de maddi durumu zor olan çok fazla aile var. Sadece şehirler arası değil, ilçe ve şehir içi otobüslerde de durum benzer. Öğrenciler açısından çok kötü” dedi.

Konunun fırsatçılık olduğunu dile getiren bir öğrenci ise bayramlarda indirim yapılması gerektiğini savunarak, “Fırsatçılığın önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bayram tatili var ve insanların bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bayramda zam değil, indirim yapılması daha doğru olur. Ama maalesef bu bayram memleketime dönemeyeceğim” diye konuştu.

"BAYRAM SEVİNCİNİ KURSAĞIMIZDA BIRAKIYORLAR"

Isparta’da üniversite öğrencisi olan Sevde Tufan da şunları söyledi:

“Benim okuduğum şehir ile memleketim arası 2,5-3 saat. Normalde 400-450 lira olan bilet fiyatları şu an 700-750 lira arasında. Bu 300 lirayı ne için alıyorlar merak ediyorum. Zaten öğrenciyiz ve paramız yok. 700 lirayı nasıl bulayım, nasıl aile evine gideyim? Bayram sevincini kursağımızda bırakıyorlar diyebilirim. Çoğu arkadaşım fiyatlardan dolayı gitmeyeceğini söylüyor. 'Kurban'da gideriz' diyorlar. Kurban'da da aynısı olacak, belki 700 lira olan bilet bin liraya çıkacak.”

Isparta’da yüksek lisans öğrencisi Ezgi Özbütün ise fiyat artışlarının her yıl olduğunu belirterek, “Zaten her yıl olan bir şey bu fiyat artışları. Firmaların biraz açgözlülüğü diyelim. Öğrenciler çok fazla gidip geliyor. Onlar da fiyatı artırarak kâr payını artırmaya çalışıyor. Ama yanlış, buna bir el atılması gerekiyor” dedi.