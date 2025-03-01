Öğrencilerden KYK bursu artsın talebi

Haber Merkezi

Ev kiraları, enflasyon, okul, ulaşım masrafları gibi sorunlarla yalnız bırakılan üniversite öğrencileri, çareyi ya çalışmak ya da okulu bırakmakta arıyor.

MA’nın haberine göre aldıkları burslar enflasyon karşısında eriyen üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlarını karşılamanın çok altında kalan 3 bin TL’lik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir orana yükseltilmesini istiyor.

Bir öğrenci, “Bursumuzun 3 bin TL olması asla bir müjde değil. Bir öğrenci eğer devlet üniversitesinde okuyorsa en az 10 bin TL bir burs gerekiyor" ifadelerini kullandı.